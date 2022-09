Elezioni, Magorno (terzo polo): “Entusiasmo crescente, da Aieta scelta di libertà”

“È una campagna elettorale bella, che mi rende felice dopo aver toccato con mano l’entusiasmo di tanta gente che ha voglia di dare forma a questo nuovo progetto del terzo polo. E sono felice perché in questa campagna elettorale non solo non abbiamo perso pezzi, ma anzi abbiamo acquisito nuovi consensi. In tal senso sono davvero contento dell’adesione di Giuseppe Aieta che porta un contributo fondamentale per la nostra battaglia. Il suo è stato un atto di libertà che ci porterà frutto”.

Così in candidato alla Camera dei Deputati in Calabria, Ernesto Magorno, intervenuto nell’ambito di una manifestazione pubblica a Rende (Cs).