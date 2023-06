Tropea sul “Venerdì” di Repubblica: “Destinazione da scoprire uno strato alla volta”

Scoprire Tropea uno strato alla volta. È, questo, il titolo dello speciale dedicato alla destinazione turistico-esperenziale calabrese dalle pagine del prestigioso e diffuso settimanale di cronaca, cultura, politica e attualità IL VENERDÌ, supplemento di La Repubblica con una tiratura di 1 milione e 400 mila copie vendute.

Tropea – esprime soddisfazione l’Amministrazione Comunale guidata da Giovanni Macrì – continua ad essere meta ricercata e ricettiva in tutti i mesi dell’anno ed ormai con una reputazione sempre più ampia e capace di proiettare l’immagine dell’intera Calabria oltre i confini regionali e nazionali.

Tutti pazzi per Tropea – si legge nel servizio a firma di Massimiliano Melilli – dalla Costa Azzurra agli Stati Uniti fino al Giappone, che ha scelto proprio il borgo calabrese per far disputare domenica 25 giugno, le qualificazioni italiane dei campionati mondiali di Spogomi unione di sport e Gomihiroi che in Giappone significa raccogliere la spazzatura.

Dall’attenzione riservata alla location dal Daily Telegraph che l’ha definita meta esclusiva per le vacanze estive 2023 alle pagine di Giuseppe Berto lo scrittore veneto de Il male oscuro, che trovò poco lontano da Tropea un paradiso dove scacciare i propri fantasmi. Sono, questi, alcuni degli ultimi più importanti riferimenti alla reputazione che si continua ad alimentare intorno alla destinazione che ha dato i natali alla star del cinema Raf Vallone.

Oggi è Carmine Abate – si legge – lo scrittore italo-arbëreshë tradotto anche in giapponese, a non poter fare a mano di Tropea: attira come calamita.