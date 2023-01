“Tropea”: il nuovo successo musicale di Gaisfool di portata internazionale

Un nuovo capitolo internazionale per l’artista nativo di Filogaso, Francesco Silvaggio aka Gaisfool, protagonista e produttore del video clip realizzato a Tropea, appena pubblicato sul canale youtube di un’importante etichetta discografica tedesca (Art of Minimal Techno Trip – Trippy Code), che conta circa 2 milioni di iscritti sui rispettivi canali social.

Il progetto “Tropea”, è una video performance live che racchiude 7 nuove tracce inedite di musica elettronica prodotte da Silvaggio e suonate dal vivo fronte mare, sulla suggestiva Santa Maria dell’isola di Tropea. Oltre quaranta minuti di immagini mozzafiato sia da terra che dall’alto, che uniscono l’ormai famosa cittadina del vibonese alle note ed i suoni elettronici del musicista di Filogaso, con il fine di valorizzare musica, arte e l’eterna bellezza della tanto amata Tropea.

Nelle prossime settimane verrà rilasciato dalla nota casa discografica tedesca “Trippy Code” anche l’album musicale che, in onore del progetto, è stato intitolato “Tropea”, disponibile su tutti i digital stores, incluso spotify, dove Gaisfool ha già superato la soglia del mezzo milione di ascolti dai brani già rilasciati.

Silvaggio già promotore del progetto Musena, idea made in Calabria che unisce la musica elettronica ai luoghi più suggestivi d’Italia, continua la sua importante campagna promozionale per il suo territorio nativo, questa volta allargando lo spettro su un panorama internazionale e di alto livello.

Spiega Silvaggio: “È un’esperienza stimolante, sia dal punto di vista musicale che visivo. Le tracce ed il video sono state realizzate con assoluto impegno e dedizione, per far si che chiunque da casa possa godere dello spettacolo ascoltando della musica elettronica alternativa, immergendosi in un viaggio sensoriale di suoni, arte e natura”.

La realizzazione del progetto ha avuto il supporto dell’amministrazione comunale di Tropea ed ha visto il coinvolgimento di professionisti del settore tutti nativi della provincia di Vibo Valentia: il dronista ambassador della DJI, Daniele Ceravolo (Pizzo), Alessandro Rizzuto titolare dello studio fotografico AR Group di Vibo Marina ed esperti del settore audiovisivo come Ottavio Ceravolo (Pizzo), Simone Fiumara (Pizzo) ed Anthony Teti (Filogaso).

Link video su youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Fu0Q_loDNQM&ab_channel=ArtofMinimalTechnoTrip