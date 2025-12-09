Ritorna “Locri on Ice”

L’Amministrazione Comunale di Locri è lieta di annunciare l’atteso evento “Locri on Ice”, che si terrà dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza dei Martiri, giunto alla dodicesima edizione e patrocinato da Calabria Straordinaria. Un grande villaggio natalizio al coperto, ricco di attività, spettacoli e tradizioni, che coinvolgerà cittadini di tutte le età e attirerà migliaia di visitatori da tutta la provincia reggina.

Si è partiti con la festa patronale e l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’Accademia Senocrito tra musica e animazione. Il programma di “Locri on Ice” prevede week-end a tema con un coinvolgente “Christmas Market” nella via Macrì, nella villa comunale e in piazza, con prodotti artigianali e idee regalo, la consueta pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli, “Incanto” il gigante albero di Natale che padroneggia sulla piazza centrale, laboratori e spazi ludico-ricreativi, l’area food con eccellenze enogastronomiche locali.

Dopo due week-end dedicati agli artigiani, arriverà un appuntamento “dolcissimo” con “Locri on Ice sweet”, dove le pasticcerie, bar e gelaterie del territorio, faranno degustare le loro buonissime produzioni; ritorna l’appuntamento con i Rioni il 22 e 23 dicembre, un Natale speciale con djset e attrazioni; il 27 e 28 percorso del gusto, tombolate e giorno dell’Epifania in moto. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come laboratori creativi, spettacoli di burattini, artisti di strada e parate delle favole e la magica bottega di Babbo Natale tutta da ammirare.

Il Natale di Locri On Ice 2025 si arricchisce di un appuntamento unico e spettacolare: domenica 21 dicembre, la città ospiterà per la prima volta il “Presepe di Ghiaccio”. A partire dalle ore 16:00, il pubblico potrà assistere alla creazione dal vivo di un presepe interamente scolpito nel ghiaccio dal Maestro Luca Mazzotta, campione italiano e vicecampione del Mondo di scultura su ghiaccio con a seguire il concerto dei “Trio Italico”.

Grandi eventi con il divertentissimo comico Uccio De Santis, l’energico gruppo Joe Mariani & The Blues Brothers Band, la potente e brillante voce della cantante Karima.

Gospel, spettacolo di magia, concerti natalizi, spettacoli di danza e musica dal vivo, nonché iniziative nelle diverse zone della città, tra cui il cimento d’inverno con il tuffo natalizio, il concorso artistico tra presepi e alberi di Natale, la Casa di Babbo Natale tra luci e luminarie. Un Natale all’insegna della cultura e della tradizione, con eventi anche al Parco Archeologico, in Biblioteca e al Palacultura, per vivere appieno la magia delle festività.

Il Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, invita tutti i cittadini a partecipare a questo magico appuntamento: «Vogliamo regalare alla nostra comunità un Natale speciale, ricco di emozioni e incontri. Invito le famiglie, i giovani e gli anziani a vivere insieme questa festa, che unisce tradizione, divertimento, arte e musica. Venite a scoprire le tante iniziative, a divertirvi e a condividere lo spirito natalizio tutti insieme, ringraziando tutti coloro che contribuiranno ad animare le nostre feste».