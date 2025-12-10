L’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” apre le sue porte al Territorio con l’Open Day 2025

Scoprire le metodologie didattiche innovative, esplorare ambienti di apprendimento all’avanguardia e saggiare le coinvolgenti attività laboratoriali che quotidianamente arricchiscono l’esperienza formativa degli studenti, accompagnandoli nel percorso di crescita, di scoperta e valorizzazione del proprio talento. Un’occasione unica, quella dell’Open day 2025, messa in campo dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”, capitanato dal Dirigente scolastico Prof. Marco Geria, per incontrare il personale docente, osservare e conoscere da vicino la variegata offerta formativa, gli spazi e le attività della scuola. Un calendario denso di appuntamenti, in scena dal 10 al 19 dicembre prossimi, dalle 16:30 alle 18:30, nei diversi plessi dell’Istituto reggino. Reading, giornalismo, esperimenti di laboratorio STEM, sport, musica, laboratori all’insegna della creatività, swap party, alcune delle iniziative realizzate in sinergia da insegnanti e studenti. Un viaggio di scoperta, in cui i ragazzi più grandi avranno anche l’opportunità di sperimentare l’armonia e la bellezza della musica d’insieme, interagendo con gli allievi e i docenti di strumento musicale. Una panoramica a 360 gradi su una poliedrica realtà scolastica, da sempre dedita alla sperimentazione e all’inclusione, che accoglierà i visitatori con un emozionante tour, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, in un clima di festa e condivisione. ‹‹Il nostro Istituto non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità educante, dove ognuno, docenti, studenti, personale scolastico e genitori, danno quotidianamente il proprio contributo – dichiara il Dirigente Scolastico Marco Geria – Crediamo fermamente che il successo formativo e la crescita dei nostri bambini e ragazzi sia strettamente legato alla forza e alla coesione delle relazioni che riusciamo a costruire insieme››.