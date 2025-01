“Memorie condivise. Il ponte della Storia – Dall’internamento nazista all’esodo istriano” a Roccella e Caulonia l’1 e il 4 febbraio

In questo difficile momento storico, è più che mai fondamentale che le giornate celebrative non rischino di diventare divisive, ma siano occasione di dialogo e riflessione collettiva. A tal fine, l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, assieme alla sezione locale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e di ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati), ha pensato ad un evento, articolato in due date, che unisca la memoria al ricordo, dedicato alla storia degli internati militari italiani a quella degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Si tratta del progetto “Memorie condivise. Il ponte della Storia – Dall’internamento nazista all’esodo istriano” in programma l’1 e il 4 febbraio a Roccella e Caulonia.

L’iniziativa prenderà il via sabato 1 febbraio alle 17:00 con un dibattito ospitato all’ex Convento dei Minimi dal titolo “La storia degli Internati Militari Italiani (IMI) e l’esodo istriano”, incentrato sui temi della resistenza morale e del coraggio civile. Interverranno il Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito, l’Assessore alla Cultura Rossella Scherl, il presidente ANEI della sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Nicola Marazzita, il componente della sezione ANPI di Roccella Jonica Vito Pirruccio, l’esule istriano Silvano Scherl e il figlio di Francesco Bova (IMI) Vittorio Bova.

Il secondo appuntamento, in programma martedì 4 febbraio, coinvolgerà, gli studenti delle terze classi della Scuola secondaria di Primo grado “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella in due distinte sedi e fasce d’orario: all’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica (9:00-10:30) e alla Biblioteca Comunale di Caulonia (11:00-12:30), dove saranno presenti anche il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso e l’Assessore alla Cultura Giovanni Riccio. Durante l’incontro, verrà presentato il libro “Il Coraggio dei Tre No” di Nicola Marazzita. Dialogherà con l’autore Rossella Scherl e interverranno durante il dibattito la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella Lucia Pagano e Silvano Scherl.

In entrambi gli appuntamenti sarà, inoltre, proiettato il docufilm “Tutti i nostri no – L’eredità degli Internati Militari Italiani” prodotto da ANEI.