Siderno: terzo concorso letterario “Patrizia Pelle”

Al via la terza edizione del Concorso letterario “PATRIZIA PELLE, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” organizzato dalla Fidapa di Siderno, che si è svolto domenica 26 GENNAIO presso la Sala Consiliare del Comune di Siderno, che ha patrocinato l’evento. Dopo i saluti di Silvana Ferraro, Presidente della Fidapa di Siderno, che ha delineato la figura di Patrizia Pelle, compianta Presidente del Distretto Sud Ovest della Fidapa, nonché socia onoraria della Fidapa di Siderno, affermato avvocato cassazionista e componente della Camera civile “Tommaso Giusti” di Locri e l’impegno profuso a favore delle donne e di una cultura basata sul rispetto, contro ogni forma di violenza, Maria Teresa Fragomeni – Sindaco della Città di Siderno, ha formulato il suo plauso alla sezione Fidapa sia per le proficue attività culturali portate avanti da cinquant’anni sia per la prosecuzione del concorso, in memoria dell’avv. Pelle che può considerarsi un’antesignana delle tematiche della parità di genere e del rispetto della donna. A seguire, poi, l relazione della dott.ssa Maria Antonietta Bova – socia Fidapa e Presidente Adisco Sezione della Locride – che con celata commozione ha ricordato l’impegno di Patrizia Pelle quale prima socia fondatrice della sezione e presidente pluriennale, sfociato in eventi e convegni di grande rilievo, nonché gli scopi, i progetti e le attività dell’associazione dedicata al dono del cordone ombelicale. La serata è proseguita con il Poeta dialettale Martino Recupero, che ha deliziato il folto pubblico con “U misteri du poeta”, “ ‘A vita nostra” dedicata proprio a Patrizia Pelle e “ ‘A zappa e ‘a sciabola” (poesia di Pasquale Creazzo rimodulata nel dialetto sidernese).

Infine, la premiazione – alla presenza delle Assessore alla Cultura Francesca Lopresti e ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari – degli alunni e delle alunne che si sono distinti nel Concorso letterario sulla seguente traccia per la Sezione scuola secondaria di primo grado: “Oggi, il diritto allo studio e all’istruzione in alcune parti del mondo non è garantito né scontato, soprattutto per quanto riguarda le ragazze. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, il diritto all’istruzione non è ancora alla portata di una significativa parte dell’umanità: sono ancora 64 milioni i bambini esclusi dalla scuola primaria nel mondo, metà di essi sono bambine; 1 bambino su 4 nei paesi più poveri non è iscritto alla scuola primaria; 30 milioni di ragazze non frequentano la scuola secondaria di primo grado; 67 milioni di ragazze non accedono a quella secondaria superiore. Considerando, come sancito dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che il diritto all’istruzione va assicurato ad ogni bambina e adolescente, fai le tue considerazioni al riguardo, soffermandoti anche sulla storia di Malala Yousafza, paladina del diritto all’istruzione delle ragazze.”

I premi in buoni libri sono stati assegnati alle studentesse delle classi 2^ A e 2 ^B della scuola media di San Luca, il cui lavoro multimediale originale e esaustivo è stato commentato da Melissa Strangio, Marika Pelle e Scalia Teresa della 2B e da Pizzata Maria Antonella e Strangio Maria Elisa della 2A, con la partecipazione della Referente prof.ssa Milena Morello e delle prof.sse Lisa Giampaolo ed Elisa Seminara. Poi altri distinti premi sono andati a Francesca Maria Marvelli e Antonio Riccardo Pellegrino, alunni della classe II F della scuola media Pedullà di Siderno, dalla Referente prof.ssa Francesca Roccuzzo.

La cerimonia è proseguita con la seconda Sezione, riservata agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Locride sulla seguente traccia: “Dopo aver tracciato il percorso della donna così come concepita nella letteratura, nell’arte e nella storia, si evidenzi il ruolo che, oggi, la donna ricopre nella società, evidenziandone eventuali limiti e benefìci, riflettendo se in ogni parte del mondo si possa parlare di linguaggio inclusivo e di reale parità tra uomini e donne, anche in termini di opportunità di carriera in ogni campo lavorativo, sia pubblico che privato”.

I premi sono stati assegnati a Sabrina Minici della 2A CAT del Polo Tecnico Professionale MARCONI – Ipsia Art – Zanotti di Siderno, Referente prof.ssa Teresa Napoli, presente insieme al Dirigente Scolastico Gaetano Pedullà, a Simona Reale della classe 5A del Liceo Scientifico Zaleuco, presente la Referente la Prof.ssa Rosella Fontana, e a Shakira Lombardo, Pamela Murdaca e Irene Ripolo della 5D dell’IPSSA Dea Persefone di Locri, presente la Referente prof.ssa Luisa Nadile e il vicepreside Giuseppe Pantaleo, e a Michela Panetta della 5C dell’IPSSA Dea Persefone di Locri, Referente la prof.ssa Ida Ciccia.

La giuria era composta dalla presidente Ferraro e dalle socie componenti la Commissione Cultura – professoresse Carmela Caccamo, Caterina Fragomeni, Maria Caterina Mammola poetessa e scrittrice e Rita Commisso, tesoriera e Referente, la quale ha contribuito con la sua passione, il suo meticoloso impegno nella redazione delle tracce e la sua attenzione nel coordinamento dei lavori al successo del Concorso.

Alla serata ha partecipato un folto pubblico, tra cui numerose allieve della scuola media di San Luca a testimonianza che il giovane volto del paese aspromontano che ha dato i natali a Corrado Alvaro indossa il suo abito migliore: la cultura.

In sala era presente la figlia della compianta Patrizia Pelle, avv.ta Alessia Gelonese che ha ringraziato con grande emozione la Sezione di Siderno per l ‘evento commemorativo dedicato alla cara madre.

Una terza edizione, che ha registrato un incremento di partecipanti e una spiccata qualità dei lavori e che si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione ai numerosi partecipanti, con l’augurio di proseguire nel prossimo anno al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità.