L’Einaudi-Alvaro di Palmi alla Casa della Cultura per la rappresentazione “Memorie”

Venerdì 24 gennaio 2025, presso la Casa della Cultura di Palmi, una rappresentanza dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi ha potuto assistere allo spettacolo teatrale “Memorie”, collocato all’interno del programma promosso dal Comune di Palmi, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura in occasione della Giornata della Memoria.

“Memorie è un progetto di educazione al teatro prodotto dal Centro Studi Quasimodo ONLUS/laboratorio SoleLuna, per la regia di Nick Mancuso, con il maestro Pier Paolo Levi ed Enzo De’ Liguoro, la cui straordinaria interpretazione ha coinvolto il pubblico di studenti e docenti. L’esperienza teatrale ha intrecciato recitazione e musica attraverso le melodie novecentesce di V. Ullmann e R. Klein e canzoni contemporanee, lungo un percorso interiore che ha analizzato le logiche scellerate dell’Olocausto partendo da un’analisi profonda delle testimonianze dei sopravvissuti ai lager, tra cui Primo Levi, Armando Gasiani, Franco Varini, Emilio Russi, Isaac Singer. Testimonianze talmente sconvolgenti da sembrare irreali, accompagnate da immagini e dipinti. È un’umanità umiliata e vilipesa che è stata portata sul palcoscenico per non dimenticare mai la tragedia immane dell’Olocausto e per porre un argine contro nuovi e pericolosissimi fenomeni nazionalistici, razzisti e di pulizia etnica.

La partecipazione alla rappresentazione teatrale da parte dell’Einaudi-Alvaro è stata fortemente voluta dalla sensibilità e dall’attenzione del Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e dei collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Prezioso contributo alla riuscita dell’iniziativa è stato quello delle responsabili di plesso del Liceo, referenti del progetto, prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro.