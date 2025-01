A Reggio la mostra “Come eri vestita”, contro la colpevolizzazione delle donne vittime di violenza

A Reggio Calabria la mostra dal titolo “Come eri vestita” che il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati reggini, presieduto da Saveria Cusumano, di concerto con la consigliera di parità della città metropolitana di Reggio Calabria, sarà inaugurata lunedì 27 Gennaio alle ore 12 al Cedir alla presenza delle Autorità Giudiziarie.

Si tratta di una mostra di vestiti ( con relativi cartelli esplicativi) indossati dalle vittime al momento della violenza. E’ una iniziativa che sta riscuotendo grande attenzione in tutta Italia ed ha lo scopo di destrutturare i pregiudizi che colpevolizzano le donne vittime di stupro. Il progetto, nato nel 2013 da un’idea di Jean Brockman, Direttrice del centro per la prevenzione e formazione sessuale di Kansas, è stato diffuso in Italia dall’Associazione Libere Sinergie di Milano”. Da lunedì 27 gennaio a venerdì, dalle 9 alle 17.15, la mostra sarà aperta al Pubblico.