Reggio, arrivano i Tax Advisor di “Soluzione Tasse”: cambio di location, l’evento sarà alla Sala Perri

La Sala Perri di Palazzo Alvaro a Piazza Italia, Reggio Calabria, si appresta a diventare il fulcro di un evento importante per gli imprenditori locali e regionali, con un focus specifico sulle piccole e medie imprese (PMI). Il seminario, intitolato “Pianificazione fiscale e patrimoniale per le PMI”, mira a offrire soluzioni concrete per ridurre legalmente il carico fiscale aziendale.

Previsto per il venerdì 22 marzo, alle ore 17:00, si svolgerà presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria a Piazza Italia. Questo evento cruciale vedrà la partecipazione di esperti del settore fiscale, tra cui Francesco Onorato e Virgina De Rose, tax advisor di Soluzione Tasse, i quali condivideranno le loro conoscenze e tecniche per ottimizzare la gestione fiscale e patrimoniale delle imprese.

I temi chiave che saranno trattati durante il seminario includono strategie per ridurre il totale delle tasse aziendali dal 63% al 28% in modo perfettamente legale, gli errori comuni da evitare nella scelta della forma giuridica, e come aumentare la liquidità aziendale evitando sprechi.

Inoltre, saranno discusse le migliori pratiche per proteggere e blindare il patrimonio aziendale, rendendolo intoccabile e impignorabile.

I saluti istituzionali saranno portati da Salvo Presentino, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria RC, Michele Laganà, Presidente ANCE RC, Nicola Irto, Presidente ANCE Giovani RC, e Paolo De Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio RC.

La sessione sarà moderata da Nicola Cuzzocrea di O2Hp S.r.l., e si concluderà con le parole di Umberto Barreca, Presidente Giovani di Unindustria Calabria.

Per gli imprenditori di Reggio Calabria e delle province circostanti, questo evento rappresenta un’occasione unica per apprendere direttamente dagli esperti come migliorare la salute finanziaria delle proprie aziende attraverso una gestione fiscale e patrimoniale efficace.

La partecipazione è vivamente consigliata a tutti coloro che sono alla ricerca di metodi per ridurre i costi e incrementare la liquidità in tempi economicamente sfidanti.