Il 20 marzo la Giornata mondiale della poesia

Torna il prossimo 20 marzo la GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA dell’Unesco organizzata dal Circolo culturale Rhegium Julii in sinergia con le Associazione Anassilaos, Accademia del tempo libero, CIS e Rizes.

Per l’occasione, presso l’Auditorium della Fondazione Lucianum sita in Via Mons. De Lorenzo 30, alle ore 17.30, sarà organizzato un READING POETICO con la partecipazione di 15 protagonisti del mondo letterario calabrese, e reggino in particolare.

La serata introdotta a nome di tutte le associazioni partecipanti da Pino Bova, con i saluti dell’assessore metropolitano Filippo Quartuccio, sarà coordinata dalla poetessa e scrittrice Daniela Scuncia che, nell’occasione, sarà la voce recitante di tante composizioni internazionali e si avvarrà d’intermezzi musicali del maestro Mario Taverriti.

Ecco i poeti partecipanti:

Pasquale Borruto, Loreley Rosita Borruto, Giuseppe Bova, Arturo Cafarelli, Pina De Felice, Vincenzo Filardo, Mimma Licastro, Giacomo Marcianò, Giovanna Monorchio, Clelia Montella, Caterina Marina Neri, Natale Pace, Mimma Scibilia, Daniela Scuncia, Padre Giuseppe Sinopoli, Giovanni Suraci, Francesco Tassone, Orsola Toscano, Ilda Tripodi.

Il mese dedicato alla poesia dall’UNESCO è molto avvertito in tutto il mondo. In Spagna , da alcuni anni, coppie di giovani scambiano un libro con una rosa, in altre città si coglie l’occasione per diffondere le ragioni della sensibilità e della gentilezza, in altre ancora si organizzano diverse letture e meeting editoriali. Il tema, insomma, suscita parecchio entusiasmo e stimola diverse iniziative.

Nessuno può negare che queste ricorrenze possono essere estremamente utili per recuperare il senso della pace, della bellezza e dell’armonia, contro ogni forma di violenza, tutto ciò che in una parola si possono chiamare armonia, creatività, rigenerazione sociale.