Reggio: domani la conferenza “Il paesaggio nell’arte 2^ parte. Dall’antichità al Rinascimento”

Promossa dall’AIParC, in collaborazione con Associazione Anassilaos, Touring Club Italiano Club di Territorio di Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, FIDAPA sezione Morgana di Reggio Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria, lunedì 18 marzo,, ore 17.30, per il ciclo di incontri “Maestri del Novecento dalla Collezione d’Arte Contemporanea di Palazzo della Cultura Pasquino Crupi di Reggio Calabria“, si terrà nel salone “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro la conferenza su “Il paesaggio nell’arte 2^ parte. Dall’antichità al Rinascimento”

Prendendo spunto dalle opere a tema paesaggistico della Collezione di arte moderna di palazzo Crupi, che si intendono valorizzare e promuovere, si continua e conclude il miniciclo, a cura del Dottor Salvatore Timpano, dedicato al Paesaggio nell’arte, dedicando la manifestazione al trattamento del tema “ dall’antichità al Rinascimento”, mediante la rappresentazione del paesaggio attraverso gli autori che nel corso di oltre 3000 anni si sono interessati a quest’aspetto.

Sarà un museo virtuale dove troveremo autori e correnti come quelli della stele di Naram-Sin, le opere di Ninive, la pittura pompeiana, i mosaici di Ravenna, Ambrogio Lorenzetti, Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Bruegel il Vecchio, Leonardo, Raffaello,Tiziano.

Il ricco programma prevede i saluti istituzionali del dott. Filippo Quartuccio, Delegato Cultura Città Metropolitana di Reggio Calabria e la partecipazione del dott. Giuseppe Caridi, Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria, del dott.Domenico Cappellano, Console Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, del dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos, della dott.ssa Emira dal Moro, Presidente FIDAPA Sezione Morgana di Reggio Calabria. L’introduzione dell’evento sarà a cura del dott. Domenico Cappellano. A relazionare sarà il dott. Salvatore Timpano, Presidente Nazionale A.I.Par.C., esperto e studioso d’arte