L’evento “Felicità Cosa Sei” presso IC Cassiodoro Don Bosco Pellaro RC

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità e la Giornata Mondiale delle Torte, il 15/03/2024 alle ore 16:00 presso IC Cassiodoro – Don Bosco, plesso Don Bosco, via Nazionale trav. G Pellaro RC, si è svolto il primo appuntamento della seconda edizione di “Felicità… cosa sei!” iniziativa ideata ed organizzata dall’associazione culturale Melany Art – L’Oasi Creativa. Un pomeriggio intenso e partecipato che ha visto protagonisti gli allievi dell’istituto che si sono cimentati in diverse attività sull’argomento cardine dell’iniziativa stessa, la Felicità, e sul tema sociale proposto quest’anno: “La Felicita è fatta di piccole cose che Scaldano il Cuore, non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha”. Gli studenti con un percorso di riflessione personale e condiviso hanno donato a tutti i convenuti performance originali e suggestive, ma soprattutto hanno trovato la chiave giusta, capace di toccare le corde emotive di tutti i presenti che hanno dimostrato l’intesa e il feeling scaturito con numerosi applausi sentiti e spontanei. Gli step previsti dall’iniziativa sono stati molteplici e i ragazzi liberamente si sono approcciati ad essi dando libero sfogo alle proprie passioni e talenti nel segno della Felicità. In apertura, il monologo “Cercate la Felicità” a cura di Irene Latella 3E, che ha realizzato una interpretazione delicata magnetica ed energica incantando tutti, poi l’intero auditorium, che ha ospitato l’iniziativa, si accende alle prime note della canzone “Felicità” di Albano e Romina Power cantata dai numerosi studenti presenti a l’evento ed accompagnati da un karaoke generale che ha entusiasmato il numeroso pubblico. Poi è il turno delle soliste Cilione Chiara, Crea Isabella, Cuzzucoli Greta, Meduri Daria, e il coro formato da Cagnino Chiara, Bilenko Uliana, Cogliandro Elisabetta, Costantino Miriam, Carol Cicciù, Karole Cavallaro, Francesco Gullì, Giovanni Pansera, Umberto Cortese, Giuseppe Zuco, che eseguono la song Happy di Pharrell Williams accompagnata dalla coreografia danzante eseguita dagli allievi di 1D 1E 1F 2C 2D 2E 3F. E’ la volta poi di un momento di riflessione con la poesia recitata da Ludovica Cuzzocrea e Francesco Romeo 3F, un monologo curato da Matilde Chiara Lutero 1C , e la poesia “La Felicità” di Alda Merini interpretata da Gaia Chilà 2C. Segue, l’apertura della mostra Espositiva di tutte le opere partecipanti al concorso “Felicità cosa sei per me”, installata presso i locali della scuola stessa (androne) e visitabile ancora per qualche settimana, e il sorteggio dell’opera vincitrice del concorso stesso, l’opera estratta è stata “Viva la Vita” di Michela Battaglia 1B (plesso Don Bosco) che ha ricevuto in premio un buono regalo da spendere presso la cartoleria Danny’s di Gianfranco Romanò sita a Pellaro in via Augusta, e l’apertura della mostra espositiva di tutti i dolci partecipanti al concorso “Dolce Felice”, in occasione della Giornata Mondiale delle Torte, un progetto volto a creare un momento di condivisione familiare. Il dolce sorteggiato è stato la Torta di Mele Calabrese di Ryan Campolo 1G (plesso Don Bosco) che ha ricevuto in premio un buono regalo da spendere presso il negozio Lumen Arte Sacra di Nadia Caccamo sito a Pellaro via Nazionale 363/A. Tutti i dolci iscritti al concorso “Dolce Felice” hanno stabilito la seconda misura di lunghezza record dell’anno in corso che è stata di ben 6, 84 centimetri. Tantissimi i momenti emozionanti di un pomeriggio comunitario e condiviso come l’intervento della docente Marilena Tedesco, nonché referente del progetto scuola secondaria di primo grado, che ci ha letto un pensiero sulla felicità del grande Andrea Camilleri, e la sorpresa della poetessa pellarese Francesca Tavani, presente tra il pubblico, che ha voluto leggere una sua poesia e dedicarla a tutti gli studenti dal titolo “Brillar di luce propria”, entrambi gli interventi hanno suscitato un notevole successo tramutatosi in un lungo applauso. La kermesse ci saluta con un finale esplosivo sulle note della canzone “I Will Survive” di Gloria Gaynor suonata e cantata dal vivo dalla band AICE (Ambasciata Italiana di Corrispondenza Estera) Alessandri Anna Grazia (voce solista) 3E, chitarra elettrica Cilione Chiara 2E, basso elettrico Latella Irene 3E, cajòn Cagnolo Saverio Francesco 3A. Saluti e ringraziamenti a tutto il corpo docente che ha curato i ragazzi in questo percorso, al professore Ranieri Calopresti cha ha curato la parte musicale dei vari interventi, alla docente Teresa Serini che ha curato la parte coreografica dell’esibizione danzante, alla docente Alessia Logorelli, referente del progetto scuola primaria, e al DS la sig.ra Eva Nicolò che ha reso possibile questo incontro rendendo questa iniziativa un mezzo relazionale tra stati d’animo di tutti noi, nonché al corpo non docente, agli allievi tutti e rispettive famiglie che hanno sostenuto il progetto nella sua realizzazione. Consegna riconoscimenti e foto di rito ci hanno accompagnato verso la conclusione del lungo pomeriggio con un momento conviviale, tutti i presenti hanno potuto degustare i dolci partecipanti al concorso “Dolce Felice”, tutti rigorosamente fatti in casa ma degni di una vera e propria pasticceria. Particolarmente felice, la portavoce nonché presidente dell’associazione, la sig.ra Pavone Teresa che ha espresso i suoi più vivi complimenti per tutto l’operato svolto dagli allievi e per tutto il supporto dedito alla buona riuscita del progetto stesso, e con l’occasione invita tutta la comunità all’appuntamento conclusivo dell’intera iniziativa che si terrà il 23 Marzo 2024 ore 16:00 presso IC Radice Alighieri, via Regina Elena di Catona RC, plesso Catona centro, locali scuola primaria. ” La felicità è nelle mani dei coraggiosi, dei folli e di tutti coloro che continuano a credere nei loro sogni”.