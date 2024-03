Progetto “Solo tu”, il 22 marzo a Palazzo S. Giorgio l’iniziativa “La primavera di Persefone”

Nuovo appuntamento nell’ambito del progetto “Solo tu”, la campagna di sensibilizzazione sulla cultura e il contrasto alla violenza di genere, promossa dalla Casa Rifugio “Angela Morabito” – Piccola Opera Papa Giovanni e curata dall’impresa teatrale “Scena Nuda”: venerdì 22 marzo, alle ore 17,30, la Sala del Consiglio comunale di Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio, ospiterà un incontro – che si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria – dal titolo “La primavera di Persefone”, che unirà la riflessione e la performance teatrale. Il mito greco, sintesi del tema della violenza contro la donna, ma anche della speranza, che genera nuovi frutti proprio come la primavera (e, non a caso, l’evento si svolgerà proprio il 22 marzo, con l’arrivo della nuova stagione), sarà dunque il filo conduttore di questa tappa del progetto “Solo tu”.

Ad aprire l’incontro sarà un dibattito sul tema, appunto, della violenza di genere: dopo i saluti del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dell’assessora comunale al Welfare e politiche della famiglia, Minoranze linguistiche e identità territoriale, Lucia Anita Nucera, dell’assessora comunale all’Istruzione, Università e Pari opportunità, Anna Briante, e del Presidente della Piccola Opera Papa Giovanni, Pietro Siclari, seguiranno gli interventi di Lucia Lipari, avvocata della Piccola Opera Papa Giovanni, Francesca Mallamaci, coordinatrice del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito” – Piccola Opera Papa Giovanni, Flavia Modica, sostituta procuratrice presso la Procura di Reggio Calabria, Maria Carmela Iannini, commissario straordinario dell’Aterp, e Marisa Cagliostro, presidente dell’associazione Ulysses.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Paola Abenavoli, si intreccerà con il reading “Persefone”, una produzione di “Scena Nuda”, che vedrà protagonista Teresa Timpano: attraverso l’interpretazione dell’attrice e direttrice artistica della Compagnia reggina si attraverserà il mito di Persefone, la violenza che subisce e il suo ritorno sulla terra, che, in onore di questo evento, rifiorisce ogni anno in primavera, come metafora di rinascita.

Nuovo appuntamento, dunque, per il progetto “Solo tu”, iniziato lo scorso agosto, con un prologo teatrale a Gambarie, e proseguito con una serie di iniziative, che si concluderanno il prossimo 15 aprile.