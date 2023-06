“Play-Vieni a giocare con noi”: giornata dedicata allo sport a Reggio Calabria

Martedì 20 e Mercoledì 21 Giugno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso le aree esterne e cortili della Fondazione “La Provvidenza” ONLUS in Via Trabocchetto III nr. 1 di Reggio Calabria si terrà un importante iniziativa sportiva, organizzata in partenariato tra la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS (capofila), l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione Culturale Proskenion e l’Associazione “San Domenico”, con la partecipazione organizzativa del CSI Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “Coltiviamo i quartieri” rientrante nel più ampio bando “Reggio Resiliente”, finanziato con i fondi PON-METRO 2014/2020.

L’iniziativa che vedrà l’organizzazione di una serie di attività sportive e giochi, avrà lo scopo di far conoscere ai bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni, diverse discipline sportive; comprendere l’importanza dello svolgimento dell’attività fisica nella vita di tutti i giorni e condividere con il quartiere di Trabocchetto un ulteriore momento di aggregazione comunitaria.

L’importante presenza degli istruttori del CSI Reggio Calabria, consentirà di svolgere le iniziative sportive individuate, con professionalità , ma anche con tanto divertimento, saggiando più discipline ed i relativi aspetti educativi.

Prosegue, con questa ulteriore iniziativa nell’ambito del bando Reggio Resiliente, la volontà di creare momenti aggregativi per il quartiere di Trabocchetto, per le famiglie e i bambini che ivi risiedono e rendere gli spazi della Fondazione “La Provvidenza” luoghi di incontro comune.

Tutte le famiglie del quartiere, ma anche di tutta la città con i loro bambini e ragazzi, sono invitati a partecipare GRATUITAMENTE a questi importanti appuntamenti, predisposti per chi è appassionato di sport, ma anche per chi per la prima volta si vuole avvicinare e conoscere diverse discipline sportive.