Grande successo per il romanzo “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato presentato a Siderno

Sabato 27 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Siderno, alla presenza di un partecipe pubblico, si è svolta la presentazione del romanzo “Fili Interrotti” di Anna Maria Deodato edito dalla casa editrice Albatros Il Filo.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Siderno col patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il romanzo, ispirato da fatti realmente accaduti, racconta il percorso esistenziale del protagonista Giuseppe e di altri personaggi che condividono con lui un tratto di vita. Un susseguirsi di storie piene di amore, di gioia, di fragilità, di dolore, di fili spezzati, così come sono in realtà le vicende umane.

Il volume, articolato in diversi capitoli che si caratterizzano per la vivacità dei particolari e per la profondità dei contenuti, rappresenta un viaggio emotivo intenso che fa riflettere sulla vita e sui legami affettivi mettendo in evidenza il difficile equilibrio delle relazioni interpersonali.

In apertura i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Francesca Lo Presti e le parole di accoglienza della presidente della Pro Loco Antonella Scabellone. Ha moderato e dialogato con l’autrice la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

Nel corso della manifestazione il prezioso contributo del dr. Gaetano Catalani medico e scrittore che ha evidenziato il valore dell’opera e ha letto alcuni passi del libro.

La proiezione di tre book trailer basati su episodi salienti del romanzo ha arricchito l’evento.