Dal classico al contemporaneo. Al Museo Archeologico Nazionale un incontro su Diego Vitrioli

Domani 19 maggio 2023, alla vigilia della commemorazione della nascita e della morte di Diego Vitrioli (Reggio Calabria, 20 maggio 1819 – Reggio Calabria, 20 maggio 1898), il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria proporrà una giornata di approfondimenti sul poeta reggino, in collaborazione con l’Associazione “Famiglia Ventura”.

«Con l’evento dedicato al latinista Diego Vitrioli si chiude il ciclo di incontri concordato tra la nostra associazione e il Museo – commenta Francesco Ventura, responsabile per l’Associazione “Famiglia Ventura”. Siamo felici di concludere questo percorso al fianco dell’Associazione “Diego Vitrioli”, con cui nel 2019 abbiamo realizzato una delle collaborazioni più significative. Omaggeremo questo intellettuale, fra i più illustri della nostra Terra, esponendo per l’occasione la scultura lignea “Il mito di Ibico”, realizzata dal maestro Francesco Cento e ispirata a un altro sommo poeta reggino. Ringrazio il direttore del Museo, Carmelo Malacrino, e tutto il suo staff per le splendide opportunità offerte nel corso di quest’ultimi mesi, nonché per la fiducia e il supporto all’organizzazione degli eventi».

Insieme al Dott. Ventura, all’incontro parteciperanno la Prof.ssa Manuela Crimi, del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, il Dott. Antonio Zuccarello Cimino, del “Gruppo Xiphias”, e la Dott.ssa Antonella Gioia, Presidente dell’Associazione “Diego Vitrioli”. Durante la serata interverrà anche il Direttore Malacrino, che ripresenterà il volume “Diego Vitrioli. Un raffinato collezionista nella Calabria dell’Ottocento”, pubblicato in occasione dell’esposizione temporanea inaugurata al MArRC nel 2019.

«Prosegue al Museo la valorizzazione delle grandi figure della cultura calabrese, e in particolare reggina – dichiara Malacrino. Sarà un interessante momento di approfondimento su Diego Vitrioli, uomo colto ed elegante, profondo cultore dell’antichità, la cui figura qualche anno fa è stata messa al centro di un suggestivo percorso espositivo, che ho avuto il piacere di curare al Museo. Ringrazio l’Associazione “Famiglia Ventura” per aver contribuito in questi mesi a promuovere temi di interesse comune, valorizzando la cultura del territorio».

Al MArRC si accede dal martedì alla domenica con orario continuato, dalle 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30). Lunedì chiuso. Per i ragazzi fino a 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro.