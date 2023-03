Grandissima partecipazione e tanti ospiti a Reggio Calabria per il festival “Giocare, è possibile”

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, Libera e Csi di Reggio Calabria, hanno promosso un’intensa, partecipata e significativa settimana di sport, giochi, incontri e laboratori educativi. La prima edizione del Trofeo Polisportivo Giovanile “Dodò Gabriele”, evento sportivo di punta del progetto educativo Csi “Giocare, è Possibile!”, ha coinvolto diciotto società sportive, oltre trecento ragazzi e impegnato, nelle quattro discipline proposte, quasi trenta volontari e operatori Csi.

Percorsi coraggiosi, lungimiranti e una fitta rete di relazioni messa in campo, i pilastri fondamentali di questo processo culturale che ha visto, i ragazzi, assoluti protagonisti. Il Festival “Giocare, è Possibile”, sì è aperto Lunedì 20 Marzo con l’inaugurazione dello spazio, ad Arghilla Nord, destinato al laboratorio di pugilato.

Presso il centro polifunzionale “La Piazzetta”, infatti, l’equipe del Csi Reggio Calabria e gli istruttori dell’associazione Amaranto Boxe, hanno incontrato i bambini e i ragazzi del territorio con l’intento di promuovere un percorso sportivo di avviamento alla Boxe. Buonissima la risposta del territorio, testimonianza della voglia di incidere attraverso questa nuova attività.

Il laboratorio di pugilato avrà il compito di coinvolgere il bambino/ragazzo facendo si che possa raggiungere degli obiettivi concreti attraverso fatica, dedizione e determinazione ma anche grande gioia di vivere. Ciò gli permetterà di riconoscersi, stimarsi, ed essere riconosciuto dagli altri formando da sé il proprio essere.

L’attività si concentrerà sull’allenamento base e su attivazioni, giochi che permetteranno, ai ragazzi, di esprimere la propria forza e le proprie emozioni in uno spazio e tempo definito e, quindi, “controllato”. Ogni settimana, circa quindici giovanissimi parteciperanno al laboratorio che, più avanti, proporrà anche un corso di autodifesa per le donne del territorio.

All’interno del bene confiscato “Arci Samarcanda”, venerdì 24 marzo, si è tenuto il workshop su diritto allo sport e giustizia sociale. Ernesto Romeo di Arci Reggio Calabria, Maurizio Condipodero Presidente Coni Calabria e la vice presidente nazionale del Coni, Claudia Giordani, hanno esaltato e rafforzato il percorso promosso da Libera e Csi, che vede lo sport ed il gioco, strumenti fondamentali per promuove percorsi formativi ed educativi tra ragazzi, strumenti indispensabili per dare vita ad un processo vero di cambiamento.

Nella seconda parte dell’incontro, Mimmo Nasone di Libera, ha presentato il Trofeo Giovanile Polisportivo “Dodo’Gabriele 20.23, raccontando la vita del giovane ragazzo ammazzato in un campo di calcio a 5 a Crotone e ribadendo, a ragazzi e allenatori presenti, la necessità di fare memoria, per rafforzare ancora una volta l’impegno nella lotta alle mafie e per sollecitare la società civile a contrastare ogni forma di illegalità. Con l’intervento della dirigente sportiva ed esperta dei laboratori educativi Livia Malara e la consegna, ai capitani delle squadre, dei semi da piantare e custodire, sì è aperta ufficialmente la prima edizione della manifestazione sportiva targata Libera – Csi!

Sabato mattina, ancora protagonista il bene confiscato “Arci Samarcanda” con il laboratorio “Giustizia e Pace”, attività educativa promossa dall’associazione BeddaMe’ di Messina.

Anteprima del Trofeo Dodo’ Gabriele, sabato pomeriggio presso il centro sportivo “La Stazione ” a Gioia Tauro, è stato il quadrangolare di calcio a 5 Under 13 tra Asd Gioiese, Asd PortoSalvo, Asd Academy Marines ed il gruppo sportivo, ospite del progetto Csi, Asd Oasis Terra d’Otranto di Galatina (Le). I ragazzi pugliesi, sorridenti e felicissimi di giocare, hanno presso parte a tutte le attività, partecipando con entusiasmo e passione al percorso promosso da Libera e dal Csi.

Al quadrangolare, hanno trionfato i ragazzi della Gioiese. Prima della premiazione, i saluti del Sindaco della Città Aldo Alessio e della Garante della Salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli. Il pomeriggio, coordinato da Mariangela Giovinazzo ed Enzo Filippone, si è chiuso con una grande festa e con i riconoscimenti speciali a Patrizia Mele, presidente della società pugliese Oasis Terra d’Otranto, attenta, coraggiosa e lungimirante dirigente sportiva Csi, e del responsabile del centro sportivo “La stazione”.

Domenica mattina, presentazione ufficiale, al PalaColorCsi di Pellaro, del progetto Baskin Gioia Tauro, percorso d’integrazione e partecipazione promosso dall’associazione Diabaino Vip e dal Csi Reggio Calabria. Valentina Parziale e Mariangela Giovinazzo hanno guidato i ragazzi in campo tra gli applausi e la grande festa del pubblico presente.

Infatti, i tantissimi ragazzi e genitori sugli spalti, hanno incitato le due squadre in campo, tra canestri, corse a tutto campo, abbracci e tantissimi sorrisi. La premiazione dei campioni del Baskin, momento ricco di emozioni, ha dato inizio al Master Junior Cup di Pallacanestro Under 14 “Trofeo Dodo’ Gabriele 20.23”, evento sportivo coordinato da Armando Russo e Livia Malara. In campo Basket Pellaro, Aleandre, Bagnara Basket e Lumaka. Primo posto per i ragazzi del Basket Bagnara.

Sempre domenica mattina, al Centro Sportivo Sporting Club Bocale, è partito il Master Junior Cup di Calcio a 5. In campo, per la categoria under 13, l’Ac Santa Maria del Lume Pellaro, l’associazione Sacri Cuori di Catona, la Polisportiva Arghilla a Colori, l’Asd Oasis Terra d’Otranto e la Pgs Universal Villa San Giovanni. I ragazzi, guidati dai referenti Csi Giuseppe Romano’ e Francesco Paviglianiti, hanno condiviso gli spazi sportivi, giocato oltre venti mini gare e pranzato insieme.

Le premiazioni, nel pomeriggio, hanno visto trionfare la società sportiva Sacri Cuori di Catona. In campo, per l’ultima gara, anche un giovane arbitro Csi proveniente dal circuito della messa alla prova. Un segno importante per l’intero sistema sportivo e per i ragazzi che vogliono, attraverso il servizio nello sport, darsi un’altra possibilità.

Subito dopo, l’attenzione si è spostata all’interno del PalaColorCsi di Pellaro. Infatti, nel pomeriggio di domenica, presentazione ufficiale delle atlete partecipanti al Gran Premio Regionale di Ginnastica Ritmica Csi.

In pedana anche le ragazze della categoria Special, assolute protagoniste della manifestazione. Tante le atlete che hanno staccato il pass per per le finali nazionali Csi che si terranno nel mese di Maggio.

Reggio Calabria sarà rappresentata dalle ragazze della Restart. Alle 18, sempre domenica 27 marzo, il PalaCsi di Gallina si è colorato di arancioblu con la Pallavolo femminile under 14. Al Trofeo Dodo’ Gabriele 20.23, hanno partecipato le seguenti società sportive: Albatros, Olimpia Bagnara, Universal Villa e Del Core Academy.

Il Master Junior Cup di Volley, guidato e coordinato da Valentina Pagano, responsabile settore giovanile Pallavolo Csi e da Nicola Marra, responsabile Pallavolo Csi, ha decretato campione la società sportiva Del Core Academy. Tutti i ragazzi partecipanti al Trofeo Polisportivo Dodo’ Gabriele, hanno preso parte ai laboratori guidati dall’equipe psico – pedagogica del Csi reggino composta da Ilenia Adore, Federica Pipito’, Piero Suraci e Federica Gatto.

All’intento dello spogliatoio, infatti, ogni squadra ha giocato una significativa ed entusiasmante partita: dal ricordo di una vittima innocente di mafia, alla condivisione di un valore e di un impegno. Il gioco di squadra, le competenze e la grande disponibilità di tutti ( allenatori e atleti), anche in questo caso, hanno fatto vincere la partita più importante: vivere da comunità, la dimensione educativa e di partecipazione dello sport. Tutte le attività promosse durante tutta questa settimana, sono inserite all’interno del progetto “ARIANNA. FUORI DAL LABIRINTO”, iniziativa sostenuta dalla Fondazione con i Bambini.