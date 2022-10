A Reggio Calabria la “Preghiera per i Perseguitati di tutte le Religioni e i Diritti Umani”

Si è tenuta sabato 29 ottobre pomeriggio presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso la “Preghiera per i Perseguitati di tutte le Religioni e i Diritti Umani” organizzata dall’Associazione Dialogo Interreligioso God is One di Reggio Calabria alla presenza del Vicario Prefettizio di Reggio Calabria, Dr.ssa Stefania Caracciolo, dell’Assessore Comunale all’Istruzione, Prof.ssa Lucia Nucera, del Delegato dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova per il Dialogo Interreligioso e l’Ecumenismo, Diacono Mario Casile dell’Ing. Ugo Milone della Comunità Baha’i di Cosenza.

Numerosi i partecipanti tra i quali anche i piccoli alunni dell’Istituto scolastico San Vincenzo de’Paoli.

Le comunità di fede Baha’i, Islamica, Indiana Sikh, Cattolica, Evangelica Battista Protestante, Gesù Cristo è il Signore, Ortodossa e Sahaja Yoga hanno posto alcune riflessioni sull’importante tematica alla luce dello scenario internazionale attuale seguite da un emozionante e coinvolgente alternarsi di Preghiere in lingua italiana, araba, punjabi e greca di Calabria per i Perseguitati di tutte le Religioni e per il rispetto dei diritti umani universali.