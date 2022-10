Reggio Calabria: lunedì 24, il primo congresso di AMPA dedicato al ripudio della guerra

Lunedì 24 ottobre, in coincidenza con la “Giornata Internazionale delle Nazioni Unite”, si apriranno i lavori del primo Congresso dell’Associazione venticinqueaprile, costituita a Reggio Calabria il 14 luglio 2021. I lavori congressuali saranno articolati, dal 24 al 31 ottobre, in cinque distinte sessioni, organizzate per approfondire, discutere e deliberare sulle più rilevanti tematiche nazionali ed internazionali oggi al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni dei popoli e dei cittadini dell’intero pianeta. Le sessioni congressuali sano programmate in orario pomeridiano, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso due Sale riunioni concesse dalla Chiesa Evangelica Battista di Reggio Calabria (Via XXIV Maggio, n° 8), nelle giornate del 24 e del 31 ottobre, e dall’Automobile Club di Reggio Calabria (Via G. De Nava, n° 43) nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre. Al Congresso sono stati invitati importanti rappresentanti di Istituzioni pubbliche ed Associazioni che parteciperanno in presenza e da remoto. L’Associazione venticinqueaprile ringrazia particolarmente, per avere accolto l’invito, i Presidenti nazionali di alcune delle più importanti associazioni aderenti al “Forum delle Associazioni Antifasciste e nate dalla Resistenza”.