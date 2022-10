A Bergarè vanno in scena le eccellenze gastronomiche reggine, Versace: “Impegno corale al servizio del territorio”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, e l’assessora comunale alle Attività produttive, Angela Martino, hanno preso parte al secondo evento inserito nel vasto programma di Bergaré, la kermesse dedicata al Bergamotto immaginata e realizzata dalla Camera di Commercio nell’ambito dei 160 anni dalla sua fondazione.

All’interno della tensostruttura allestita nel piazzale Lido, gli amministratori locali, insieme al presidente dell’Ente camerale, Ninni Tramontana, al Questore, Bruno Megale, alla vice prefetto, Antonella Surace, al rettore dell’UniRc, Giuseppe Zimbalatti, ed a numerosi rappresentanti della società civile cittadina, hanno assistito alle performance dei 5 chef stellati calabresi Antonio Biafora, Luca Bruzzino, Luigi Lepore, Riccardo Sculli e Nino Rossi, impegnati a preparare altrettanti piatti a base di bergamotto di Reggio Calabria, protagonista indiscusso di un lungo weekend ricco di gusto, sapori e odori.

«È uno splendido momento di condivisione e partecipazione», ha commentato Versace aggiungendo: «È splendida la location preparata dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune, ed è altrettanto bello poter assistere alle preparazioni dei nostri 5 chef stellati». Il sindaco metropolitano facente funzioni ha, quindi, sottolineato «l’alta valenza culturale di un evento che pone l’enogastronomia quale asset fondamentale per dare slancio all’economia di un territorio ricco di professionalità affermate nei maggiori contesti internazionali di settore». Un passaggio, poi, lo ha riservato ai ragazzi ed alle ragazze dell’alberghiero di Locri e Villa San Giovanni, del Piria di Reggio Calabria ed alle aziende vinicole metropolitane che «evidenziano l’impegno profuso in un comparto chiave per lo sviluppo dell’intero comprensorio».

«La speranza – ha concluso Versace – è che Bergaré possa diventare un evento stabile e duraturo nel tempo, un momento in cui le nostre eccellenze possano continuare a mettersi in mostra sapendo di poter contare sul contributo della Città Metropolitana che, anche per questo motivo, lavorerà in stretta sinergia con la Camera di commercio».

Per l’assessora comunale alle Attività produttive, Angela Martino, Bergaré è «un’occasione importantissima per fare emergere l’unicità del bergamotto di Reggio Calabria». «Abbiamo assistito – ha aggiunto – all’encomiabile impegno degli istituti scolastici della Città Metropolitana che hanno lavorato, praticamente in simbiosi, con le grandi maestranze del settore enogastronomico del territorio e con i 5 chef stellati calabresi». «Ogni sforzo – ha concluso – è stato proiettato per esaltare le forze e le energie del re degli agrumi reggini, le sue incredibili potenzialità in termini di crescita, sviluppo e formazione per chi si applica nel mondo dell’agricoltura, della ristorazione e della sterminata produzione legata al bergamotto».