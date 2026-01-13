Il Muro dei Proverbi: a Crotone un luogo di narrazione identitaria e memoria collettiva

È stato inaugurato, questa mattina, il “Muro dei proverbi – Voci di memoria collettiva” realizzato sul muro che costeggia la Chiesa di San Domenico in corso Mazzini.

Un intervento culturale che trasforma uno spazio urbano in un luogo di narrazione identitaria e memoria collettiva.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio linguistico locale attraverso una forma espressiva accessibile, immediata e fortemente radicata nella tradizione popolare.

Il muro ospita una selezione di proverbi in dialetto crotonese, autentica sintesi di saggezza popolare, ironia, esperienza quotidiana e visione del mondo.

Frasi brevi ma dense di significato che raccontano il carattere della comunità, il rapporto con la vita, con il tempo, con la natura e con le relazioni umane.

Un linguaggio che appartiene alla storia orale della città e che, grazie a questo progetto, viene restituito allo spazio pubblico come elemento di identità condivisa e riconoscibile.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e rigenerazione urbana, che mira a coniugare tutela delle tradizioni e riappropriazione degli spazi cittadini, rendendo la cultura parte integrante della vita quotidiana.

Il “Muro dei proverbi” non è solo un’opera visiva, ma un invito alla riflessione, alla riscoperta delle proprie radici e al dialogo tra generazioni, in un punto centrale e simbolico della città.

Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano ha evidenziato il significato profondo dell’iniziativa:

“Il dialetto, la lingua crotonese, rappresenta una componente fondamentale della nostra identità culturale. Attraverso il Muro dei proverbi abbiamo voluto dare voce a una tradizione che non deve essere dimenticata, restituendole dignità e visibilità nello spazio urbano. È un progetto che parla alla città, ai cittadini e soprattutto ai più giovani, affinché possano riconoscersi in una storia che continua a vivere. Questo intervento si inserisce come un ulteriore tassello nel più ampio percorso di valorizzazione e promozione della cultura popolare del nostro territorio che come amministrazione abbiamo promosso. Un sentito ringraziamento va agli uffici ed a Bruno Tassone per la preziosa consulenza offerta, meritoriamente a titolo volontario segno di grande amore per la città e di senso di appartenenza, che ha garantito rigore, autenticità e coerenza nella scelta dei proverbi”.

L’assessorato alla Cultura conferma così il proprio impegno nella promozione di iniziative capaci di valorizzare il patrimonio immateriale del territorio, riconoscendo nella lingua e nelle espressioni popolari uno strumento fondamentale di coesione sociale e di trasmissione culturale.

Il “Muro dei proverbi” si propone dunque come un nuovo segno identitario nel cuore della città: un luogo in cui le parole del passato continuano a parlare al presente, rafforzando il legame tra memoria, cultura e spazio urbano.