Crotone: bilancio positivo per l’edizione 2025 di “Natale d’Autore”

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico l’edizione 2025 di “Natale d’Autore”, la rassegna letteraria promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale Armando Lucifero, che anche quest’anno ha accompagnato la città nel periodo natalizio attraverso un percorso di incontri dedicati al libro e alla parola scritta.

L’iniziativa, nata per sostenere la lettura e valorizzare la produzione letteraria contemporanea, ha confermato la sua capacità di creare occasioni di confronto autentico tra autori e lettori, trasformando la Casa della Cultura in luogo di dialogo, ascolto e condivisione.

Ad aprire la rassegna, il 2 dicembre, è stata Paola Curia con il volume Il dono, un incontro intenso e partecipato che ha guidato il pubblico in una riflessione profonda sul significato del donare come gesto umano e relazionale, toccando corde emotive delicate e universali.

Il 4 dicembre è stata la volta di Vera Aiello, che con Nel cuore dell’esistenza ha proposto un momento di forte introspezione, intrecciando parola poetica e riflessione interiore, invitando i presenti a riscoprire l’ascolto di sé e delle proprie emozioni.

Il 9 dicembre, Francesco Vignis ha portato alla Casa della Cultura ’A voce d’a cuscienza, restituendo al pubblico una poesia profondamente legata alla tradizione napoletana, capace di evocare memoria, identità e senso di appartenenza attraverso una lingua viva e autentica.

La Casa della Cultura, l’11 dicembre, ha accolto Noemi Carcea con Di polvere e d’azzurro, una raccolta che ha saputo coniugare fragilità quotidiana e tensione verso il sogno, offrendo un percorso lirico intenso e coinvolgente.

Il 16 dicembre è stato dedicato alla saggistica storica con Christian Palmieri, che ha presentato Roberto Lucifero d’Aprigliano. Un monarchico democratico, liberale e moderno nell’Italia del secondo dopoguerra, un lavoro rigoroso e documentato che ha stimolato un vivace confronto sul panorama politico e istituzionale del secondo Novecento.

Il 18 dicembre, Vitaliano Fulcini ha proposto Il viaggio e la mente. Operazione Shark, un romanzo capace di fondere tensione investigativa e analisi psicologica, coinvolgendo il pubblico in una trama ricca di suggestioni.

A suggellare l’edizione 2025, l’ultimo appuntamento, il 23 dicembre, ha visto protagonista Giovanna Alma Ripolo con Il Faro. Verso un nuovo inizio, un’opera che ha simbolicamente chiuso il percorso della rassegna parlando di rinascita, orientamento e speranza. Un libro che, attraverso immagini luminose e una scrittura essenziale, ha offerto una riflessione profonda sul cambiamento e sulla possibilità di ricominciare.

L’intera rassegna si è inserita in un momento particolarmente significativo per la Biblioteca Comunale Armando Lucifero, già insignita negli ultimi anni di importanti riconoscimenti nazionali per la promozione della lettura e la qualità dei servizi culturali offerti, a conferma del suo ruolo centrale nella vita culturale cittadina.

“Natale d’Autore si conferma una rassegna matura e partecipata, capace di coinvolgere un pubblico attento e trasversale. La qualità delle proposte, l’interesse suscitato e la risposta della comunità dimostrano che investire nella cultura del libro significa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

Ringrazio tutti gli autori intervenuti alla rassegna ed in particolare Valeria Cassano ed Antonio Siclari, curatori della rassegna” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano

Un bilancio più che positivo, dunque, per una rassegna che continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento nel panorama culturale cittadino.