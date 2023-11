Naufragio di Cutro, Mattarella scrive al Garante dei detenuti: “Grazie anche agli artisti reclusi per il dono in omaggio alle vittime”

Nella giornata di ieri è pervenuta la nota di ringraziamento personale del Capo dello Stato, On.le Sergio Mattarella, al Garante dei detenuti, avv. Federico Ferraro, ed alla popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Crotone, per la consegna della tela e della teca, relative al grave naufragio avvenuto a Stecca di Cutro.

Il Presidente ha fatto pervenire una nota persona in cui ringrazia il promotore e gli artisti reclusi “per aver cortesemente inviato la bella tela sul tragico naufragio di Cutro.”

Da Mattarella sono giunti, altresì, i complimenti poiché l’opera risulta davvero artisticamente notevole.

Il garante esprime un sentito ringraziamento al Capo dello Stato per questo atto di apprezzamento per l’iniziativa e anche di vicinanza verso la popolazione detenuta tutta. Tali gesti invogliano a perseguire la propria missione istituzionale con maggio zelo e dedizione, per la tutela dei diritti umani fondamentali, all’interno dei luoghi di reclusione e per il miglioramento del sistema carcere e giustizia.

Il garante comunale esprime anche un vivo apprezzamento verso la Direzione e il Comando della Polizia Penitenziaria nella persona del Commissario Francesco Tisci per la sinergia istituzionale creatasi e che ha reso possibile il tutto, come anche il Cappellano della Casa Circondariale, Don Oreste Mangiacapra, componente della delegazione ricevuta al Quirinale il 13 settembre scorso.