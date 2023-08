“Calici nel Borgo”: degustazione itinerante nel borgo di Melissa (KR)

Nuovo appuntamento all’interno dell’estate melissese. Il borgo collinare del crotonese si tingerà dei colori dei vini del Cirò e Melissa DOC all’interno della manifestazione “Calici nel Borgo”, una degustazione itinerante nel borgo storico di vini locali che si terrà il 7 agosto 2023.

Gaglioppo e Greco Bianco (i vitigni autoctoni inclusi nel disciplinare di produzione), protagonisti di raffinate produzioni premiate a livello nazionale e internazionale, saranno i protagonisti di una serata frizzante allietata da spettacoli di teatrali di strada, a cura dalla compagnia Teatro Ebasko, già organizzatrice del Festival Ra.Me, e dall’anteprima, in anteprima, della mostra di murales prevista all’interno delle vie del borgo.

Sarà possibile, quindi, degustare un calice agli stand posizionati nei vicoli stretti di Melissa e assaggiare prodotti enogastronomici locali passeggiando e visitando i musei locali, che per l’occasione saranno aperti anche in orari notturni.

L’evento è stato inserito all’interno di “Melissa Borgo Cantina“, un progetto di rigenerazione urbana e culturale del borgo che prevede un sistema di accoglienza diffusa (che è in fase di ultimazione) e una serie di azioni materiali e immateriali che dovranno valorizzare il grande patrimonio culturale ed enogastronomico racchiuso in questo piccolo borgo arroccato sulle colline crotonesi.

Il sindaco Raffaele Falbo ha introdotto la manifestazione con queste parole: “Abbiamo la fortuna di vivere in luoghi dove la vitivinicoltura non è “solo” una pratica agricola, ma parte integrante della comunità. Il vino è cultura, storia e convivialità che si mescolano ed emergerà chiaramente durante una passeggiata nei vicoli stretti del nostro bellissimo borgo. Sarà un momento, il prossimo 7 agosto, sia per godersi una serata piacevole e rilassante degustando le nostre eccellenze locali sia un momento di cultura e di promozione del nostro territorio e della nostra storia”. Sulla stessa linea l’assessore al turismo di Melissa, Carlo Poerio: “Il vino e le eccellenze enogastronomiche Melissesi sono un patrimonio che dobbiamo valorizzare come marcatore identitario del nostro territorio. Chi arriverà a Melissa, sia nella zona marina sia qui in collina, troverà una comunità frizzante e cosciente di ciò che sta accadendo sul proprio territorio: un progetto di rigenerazione urbana innovativa che metterà il turismo esperienziale e i piccoli prodotti agricoli locali al centro della nostra comunità. Albergo diffuso, mobilità sostenibile, enogastronomia, trekking, cultura e storia saranno protagonisti di un unico progetto che i turisti potranno toccare con mano già dal prossimo 7 agosto“.