Da domani al 3 gennaio a Corigliano Rossano il Family Fest di Natale

Marionette e pupazzi, vestiti a festa. Gli zampognari. Zampalesta e Dickens. I racconti di un girovago cantastorie. Sono questi gli elementi del cartellone invernale del Family Fest a tema festività, nell’ambito del cartellone Natale in Co.Ro, da domani – 29 dicembre – al 3 gennaio.

Si parte domani, 29 dicembre, con “Le Marionette di Natale”, a cura del Teatro della Libellula, in piazza Madonna della Fatima, a Cantinella alle ore 17. A seguire, gli Zampognari in concerto, con un angolo dedicato alla tradizione con i fritti di Natale, a cura dell’associazione Amici del Sud.

Le Marionette di Natale è uno spettacolo performativo sulle molteplici sfaccettature del Teatro di Figura che tratta come tema il Natale. Angelo Gallo del Teatro della Libellula, racconterà diverse storie attraverso l’utilizzo di marionette e pupazzi.

Lo spettacolo si sviluppa alternando momenti divertenti e dinamici dal ritmo forte e coinvolgente momenti drammatici e poetici, in una cornice natalizia che offre importanti occasioni di apprendimento e riflessione ad adulti e bambini.

Il racconto di Natale di Zampalesta a cura del Teatro della Libellula andrà in scena il 30 dicembre, alle 18 al Teatro Valente, nel centro storico di Corigliano. Una storia emozionante e ricca di speranza liberamente tratta dal famoso racconto Charles Dickens, con uno spettacolo di burattini tradizionali calabresi per bambini e ragazzi.

Un girovago cantastorie, dopo aver viaggiato in ogni angolo di mondo, dona ad ogni bambino che incontra racconti antichi e moderni, con una speranza: rinsaldare il sentimento di amicizia e bellezza nel loro cuore. Un racconto animato per piccoli spettatori. Questa la trama de “Il mercante di storie” a cura di Trame Festival, in scena il 3 gennaio alle 18, al Teatro Paolella, nel centro storico di Rossano.