“Insieme…vicini alla gente”. Serata di beneficenza, il 6 gennaio, promossa dall’Assessorato alla salute di Cosenza per favorire la mobilità delle persone disabili

L’assessorato alla salute di Palazzo dei Bruzi, guidato dalla dott.ssa Maria Teresa De Marco, ha organizzato un evento di solidarietà per lunedì 6 gennaio 2025. La serata della Epifania sarà l’occasione per stare “Insieme…vicini alla gente”, questo il titolo della serata di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un pullmino per la mobilità delle persone con disabilità e da utilizzare per le attività extrascolastiche. L’iniziativa si avvale della collaborazione con l’associazione Morgana Lab e di diverse sponsorizzazioni. L’iniziativa è in programma al Live di Corso Mazzini a partire dalle ore 22. Per l’accesso alla serata è prevista una donazione di 10 euro a persona.

“La solidarietà e la vicinanza a quanti sono meno fortunati di altri è una caratteristica della nostra amministrazione Comunale che ha fondato tutto il suo agire su tre architravi: legalità, trasparenza e, appunto, solidarietà”. E’ quanto affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco, che proseguono: “E’ grande, in particolare, la nostra attenzione nei confronti di quanti vivono un disagio fisico e psichico e per i quali riteniamo sia necessaria una considerazione privilegiata da parte delle istituzioni locali, in quanto sono quelle più vicine ai loro bisogni, seppur con poche competenze e risorse a volte insufficienti. In questa ottica, comunque, stiamo mettendo in campo un’attività ampia e su più fronti, che indubbiamente risente dei tagli al settore, decisi nella finanziaria, nonché delle problematiche relative alla situazione economica del nostro Comune. Ciononostante, non demordiamo e, pur di soddisfare esigenze ineludibili delle persone con disabilità, attingiamo alle idee che riusciamo a mettere insieme, a volte anche innovative, animate da una serie di cooperazioni e sinergie che le rendono per fortuna attuabili. E’ il caso della serata di beneficienza “Insieme…vicini alla gente” che, oltre a Morgana Lab ed agli sponsor, sta ottenendo già un buon successo di partecipazione da parte di semplici cittadini che intendono offrire il proprio contributo per l’acquisto del pullmino. Si tratta di un modello di condivisione con la società civile, per la gente e con la gente, che sta premiando non solo e non tanto la nostra azione amministrativa, quanto la città”.

“Insieme – concludono Franz Caruso e Maria Teresa De Marco – amministratori ed amministrati possiamo fare grandi cose per la nostra collettività, ognuno per le proprie responsabilità e competenze. Convinti di ciò, continuiamo ad andare avanti per raggiungere sempre nuovi e più importanti traguardi”.