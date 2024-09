A Casali del Manco si celebrano la cultura ed i giovani. Cerimonie di premiazione del concorso di idee per la creazione del logo della Biblioteca Comunale e di “Super Biblion 2024”, riservato alle scuole

“Un luogo di conoscenza, libertà e connessione”. Queste le parole di Ettore Cipparrone, giovane grafico cosentino, vincitore del concorso di idee per la creazione del logo della Biblioteca Comunale di Casali del Manco, che si è svolto giovedì scorso. Delle sei proposte pervenute, la commissione appositamente nominata, ha aggiudicato il primo posto a quella di Ettore, che è stato premiato dal Sindaco Francesca Pisani e dall’Assessore alla Cultura Giulia Leonetti, con la consegnata di una targa ricordo offerta dalla Gioielleria “Scintille” di Cosenza.

Il logo identificativo della Biblioteca comunale di Casali del Manco è un simbolo semplice ma innovativo, che punta ad essere facilmente riconoscibile e riconducibile alla città presilana. “Si tratta di un design moderno – a detta dell’ideatore – che ha l’obiettivo di ispirare curiosità e che potrà essere utilizzato in diversi di contesti, su materiali stampati, ma anche su supporti digitali.” Nel logo sono rappresentati un libro, in quanto veicolo di conoscenza ed elemento identificativo universale delle biblioteche e della cultura; uno spazio vuoto, sinonimo di apertura e libertà; un punto di connessione tra due libri, che rappresenta il contatto tra culture diverse; delle linee che

rappresentano l’uguaglianza che garantisce l’alfabetizzazione. Il logotipo è composto da un font Sans Serif (che indica modernità e progresso) e da un Serif (che richiama la tradizione e la cultura).

Nello stesso pomeriggio di giovedì si è conclusa inoltre la prima edizione del “Super Biblion 2024” della Biblioteca comunale, concorso aperto a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio comunale, ma anche ai singoli alunni. I concorrenti hanno dovuto produrre testi oppure opere visive sul tema “Il libro e l’hobby per la lettura”. I vincitori dell’iniziativa sono, al primo posto Giuseppe Reale, al secondo Luigi Catalano ed al terzo Francesco Reale. Ai tre ragazzi, nel corso della cerimonia di premiazione, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ed alcuni voucher da spendere presso la libreria “Mondadori” di Cosenza, per l’acquisto di materiale librario.

“Una giornata speciale – hanno dichiarato il primo cittadino Pisani e l’Assessore Leonetti – durante la quale abbiamo premiato la cultura, i giovani ed il loro desiderio di conoscenza e di mettersi in gioco. Non solo. Occasioni come queste sono fondamentali per sottolineare il senso di appartenenza alla comunità e per evidenziare la partecipazione attiva. L’intera Amministrazione comunale – hanno aggiunto – si congratula per l’entusiasmo e la creatività di tutti i partecipanti, auspicando tanti altri preziosi momenti di confronto, di condivisione e di sana competizione”.

La serata si è conclusa con un reading di poesie, a cura dei poeti Fiorenzo Pantusa, Giuseppe Salvatore e Vito Scrivano.