PD Cosenza: “Nicola Irto ha aperto, Franz Caruso chiude domani la festa de l’Unità”

La festa de l’unità di Cosenza ha ripreso il suo svolgimento. Dopo il successo della prima giornata, aperta dall’intervista di Filippo Veltri a Nicola Irto, stamani ha registrato una folta partecipazione l’iniziativa di presentazione del numero

monografico della rivista “Lotta Calabrese” sull’opera e il pensiero di Fausto Gullo. La giornata odierna prosegue nella serata nell’area della festa, in corso Mazzini (area Fontana di Giugno) con un nuovo appuntamento: “l’Italia a due velocità. Il Governo Meloni cancella l’Alta Velocità in Calabria”. A concludere il dibattito sarà la vicepresidente del Parlamento europeo, on. Pina Picierno. Domani, domenica 15 settembre nel pomeriggio, il dibattito sui diritti civili “Libertà e diritti: voci di donne e comunità LGBTQIA+ per un futuro senza stereotipi” vedrà presenti, insieme ai dirigenti del PD, espressioni delle associazioni che, soprattutto in questa fase, si battono in Italia per la affermazione di insopprimibili principi di libertà e diritti. La manifestazione conclusiva sarà un confronto a più voci sul tema “Come costruire la città unica. Abrogare il referendum farsa”. Sarà l’intervento del sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso, a chiudere la kermesse politica del PD cosentino.