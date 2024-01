Al Chiostro di San Domenico di Cosenza, il giorno dell’Epifania, si rivivrà la natività in chiave musicale con “Magnificat”

Sbarca a Cosenza, a grande richiesta, Magnificat: la rappresentazione della natività in chiave musicale con attori, cantanti e ballerini del territorio. Il musical del Presepe Vivente, Magnificat, ideato e diretto da Alfredo De Luca, sarà di scena sabato 6 gennaio 2024 alle 16.30 all’interno del Chiostro di San Domenico. L’evento patrocinato dal Comune di Cosenza, si avvale della fondamentale collaborazione della Parrocchia Santissima Trinità e di Publiepa, con il coordinamento di Pino De Rose.

“Con Magnificat – afferma il sindaco Franz Caruso – i cosentini potranno vivere un momento di grande magia e suggestione nella rievocazione, in chiave musicale, della nascita di Gesù Bambino. Una tradizione cattolica che si rinnova e che per Cosenza diventa anche un segno di aggregazione e di condivisione oltre che di promozione della propria identità storico/culturale attraverso la suggestiva location che ospiterà l’evento e che è appunto, il Chiostro di San Domenico, luogo di congiunzione tra Cosenza vecchia e la città moderna”.

“L’iniziativa – conclude Franz Caruso – si inserisce a pieno titolo nel percorso di valorizzazione di Cosenza Vecchia e del nostro patrimonio artistico/culturale, oltre che delle tradizioni e dei valori propri della nostra comunità”.

“Il musical ispirato alla natività – spiega Alfredo De Luca – è stato ideato con l’obiettivo di trasportare il pubblico all’interno della tradizione del Presepe Vivente attraverso la musica che rappresenta un linguaggio universale. Grazie al sindaco Franz Caruso, che ha accettato sin da subito la nostra proposta di allestire Magnificat nel monumentale Chiostro di San Domenico, che non solo farà da cornice all’evento ma sarà la vera scenografia del musical, porteremo nel giorno dell’Epifania il vero spirito delle festività natalizie nel cuore del Centro Storico”.

Lo spettacolo è interamente recitato e cantato dal vivo e andrà in scena alle ore 16:30, partendo dalla zona centrale del pozzo dove si svolgerà la messinscena dell’Annunciazione.