Corigliano-Rossano: sabato 10 giugno a “Valli Sant’Antonio” una giornata vissuta tra sport, animazione e passione calcistica

Sostenere iniziative all’insegna dello sport, dell’aggregazione, della socialità è una delle mission di questa amministrazione, in quest’ottica nasce la decisione di supportare l’iniziativa proposta dall’Inter Club “Riccardo Ferri”, anche quando il “pretesto” é una partita di calcio, come in questo caso. A maggior ragione quando queste iniziative vengono proposte nei Centri Storici, per i quali stiamo lavorando tanto. L’evento si svolgerà all’impianto sportivo “Valli Sant’Antonio”, dove negli ultimi mesi abbiamo realizzato degli interventi di riqualificazione.

A partire dalle 17.30 si affronteranno in un torneo di calcio per bambini, le seguenti scuole calcio: A.S.D. Virtus Corigliano, A.S.D. New Team Accademy Corigliano, Sporting Club sezione di Rossano e PGS Corigliano-Rossano. A partire dalle 19 animazione con giocoleria, spettacolo bolle di sapone giganti, trucca bimbi (ed adulti), gonfiabili.

Alle 21 proiezione dell’attesa finale di Champions League “MANCHESTSR CITY-INTER” su Ledwall ad Alta Definizione.

Un giornata da trascorrere tra sport e divertimento, ricordandoci i valori dello stare insieme che rappresentano la vera vittoria.