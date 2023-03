27esima edizione di Moda Movie: il 13 marzo la riunione per selezionare i finalisti

Si riunirà lunedì 13 marzo alle ore 16.00 presso il Cosenza Kaffè di via Panebianco la commissione di esperti che avrà il compito di selezionare i 15 fashion designer che accederanno alla fase finale della 27ª edizione di Moda Movie, il progetto dell’associazione Creazione e Immagine che celebra la relazione tra il mondo della moda, del cinema e delle arti attraverso l’estro di giovani talenti emergenti.

Fra i 72 bozzetti giunti presso la sede dell’associazione entro il termine del 6 marzo (come da bando del concorso per fashion designer), l’apposita commissione individuerà le proposte ritenute più idonee sulla base di originalità e aderenza al tema che, per l’edizione 2023, è “A volte ritornano – Corsi e ricorsi delle mode”. I 15 stilisti selezionati (a cui si aggiungono 3 riserve) avranno l’opportunità di realizzare gli abiti che sfileranno il 12 giugno al teatro “A. Rendano” di Cosenza durante l’evento conclusivo del progetto.

La commissione esaminatrice, presieduta dal direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico, sarà composta da Mariarosaria Salerno, docente di Storia medievale all’Università della Calabria, Loredana Ciliberto, operatrice culturale, Vincenza Costantino, studiosa di pedagogia e teatro, Alice Crocco, indossatrice, Giuseppe Cupelli e Vincenza Salvino, stilisti, Anna Maria Coscarello, pittrice, Rosa Cardillo e Franca Ferrami, giornaliste, Alice Orrico, studentessa UniCal.

L’invito è stato esteso anche a rappresentanti della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, dei comuni di Cosenza e Rende e della Fondazione Carical.