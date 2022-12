A Perciavutti la Festa del Bocconotto: Mormanno celebra la sua forza alimentare

Lo definiscono la dolcezza del Pollino da gustare in un solo boccone. Dolce di pasta frolla morbida, dalla forma ovale rotonda o a canestrello, farcita, come vuole la tradizione, da mostarda o marmellata di ciliegia. Nelle declinazioni moderne arricchito con fichi e noci, marmellata di albicocca, crema o cioccolato, uva passa e miele. Si fa riconoscere per la sua morbidezza che conquista subito il palato: è sua maestà il Bocconotto, dolce della tradizione di Mormanno che ormai è diventato un vero must della cultura alimentare della Calabria intera.

Celebrato dalle osterie e dai grandi ristoranti, in tanti provano ad imitarlo, segno inequivocabile della sua forza narrativa ed identitaria, verrà celebrato nel ricco programma dell’evento di Perciavutti che al dolce tipico del comune del Pollino ha dedicato una intera giornata. Il 10 dicembre infatti sarà la Festa del Bocconotto di Mormanno.

L’amministrazione guidata dal sindaco, Paolo Pappaterra, lo riconosce e lo esalta come marcatore gastronomico di sviluppo. Attorno alla ricetta tradizione e alle varianti più moderne si sono consolidate tante attività ed imprese dolciarie, spesso condotte da giovani imprenditori, che portano avanti con orgoglio l’identità di questa identità gastronomica tutta da gustare.

Alle ore 17:30 presso la Galleria D’Alessandro un convegno proporrà un focus sulla tradizione e l’innovazione del Bocconotto al quale parteciperanno il sindaco, Paolo Pappaterra, il direttore Arsac Bruno Maiolo, il presidente del parco del Pollino, Domenico Pappaterra, il presidente della Pro Loco Antonio Bruno e Carmen Perrone (Le delizie di Marper/Silvana Srl), Pierluigi Perrone (Biscottificio del Borgo) e Pierpaolo Cosenza (Panificio Cosenza) in rappresentanza della filiera imprenditoriale che ha creduto nella qualità del Bocconotto e valorizza l’antica tradizione dolciaria di Mormanno. A moderare l’incontro sarà Teresa Maradei, fiduciario della condotta Slow Food Valle del Mercure – Pollino.

Poi in piazza ci sarà la presentazione del bocconotto gigante per celebrare il dolce di Mormanno e fare condivisione attorno ad un grande attrattore gastronomico della comunità. Spazio allo street food su Via Roma e il corso municipale dalle ore 19:30 e poi gli spettacoli dei Tamburi di Moncerviero (ore 19:00), dell’Orchestra di Davis Muccari (ore 19:30) e di Antonio Grosso (ore 21:30) entrambe in Piazza Umberto I.