Aprono questa sera i Mercatini di Natale a Crosia Mirto

Un cuore accogliente dove poter sostare da soli o in compagnia per un selfie; una palma a ricordare le belle e travolgenti stagioni estive; un grande drago per stuzzicare le fantasie da supereroi dei più piccoli; il grande albero di luci a dominare sull’agorà cittadina come luogo di ritrovo per questo periodo di festa e di gioia. Ritorna il Natale a Crosia con le luminarie e gli storici Mercatini, felice intuizione di GG Eventi nel lontano 2010, giunti ormai alla loro 13esima edizione. – É tutto pronto per lo start light ed il taglio del nastro dell’area fiera in programma stasera alle ore 18 nella centralissima Piazza Dante.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio comunale con delega al Turismo e allo Spettacolo, Francesco Russo, alla imminente vigilia della nona edizione di Crosia a Natale.

«Ritorna la programmazione natalizia – dice Francesco Russo – in tutte le sue forme e per come l’avevamo lasciata nel 2019, prima dell’avvento della Pandemia. Siamo riusciti a non rinunciare a nulla nonostante il periodo di generale crisi economica che ha triplicato i costi di produzione e dell’energia. Lo abbiamo fatto riuscendo a razionalizzare e tagliare quello che in questo momento sarebbe potuto essere superfluo e intrecciando una collaborazione proficua con il tessuto produttivo della nostra città. Che, ancora una volta, attraverso un sostegno concreto, ha dimostrato massima e piena fiducia nel lavoro dell’Amministrazione comunale del sindaco Russo. È il caso delle luminarie artistiche – ricorda il Presidente del Consiglio comunale – il cui noleggio è stato possibile proprio grazie al contributo di alcuni attori economici del territorio che ringraziamo per la loro fiducia».

«Poi – aggiunge Francesco Russo – ci sono i Mercatini di Natale che erano, sono e rimangono una felice tradizione della nostra programmazione natalizia. Soprattutto quest’anno che ritornano nel grande stile di sempre, dopo due anni di chiusure e restrizioni dovuti al Covid. Ogni sera, nel contesto dell’area commerciale in piazza Dante ci saranno spazi per i bambini, le famiglie e i giovani curati dalla puntuale e professionale organizzazione di GG Eventi, di Giuseppe Greco, una realtà aziendale che sta portando tanto lustro alla nostra città su tutto il territorio regionale. Un’evento che, come ogni anno, ci proietterà nel cuore delle feste. A proposito, siamo in dirittura d’arrivo anche per chiudere la programmazione del capodanno in piazza e. Mancano alcuni piccoli dettagli della serata il cui cartellone sarà svelato nei prossimi giorni. È certo, però, che anche quest’anno saluteremo il nuovo anno, tutti insieme, in piazza. Ovviamente non mancheranno momenti di animazione identitaria anche nel Centro storico di Crosia, dove a parte l’animazione della tradizionale focarina sono in programma altri eventi che vedranno protagonista il borgo».

Appuntamento, allora, a stasera – giovedì 8 dicembre – alle ore 18 in piazza Dante per l’accensione delle luminarie e l’apertura dei Mercatini di Natale.