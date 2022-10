Riprende a Cosenza la rassegna “Libri in Comune”: il 19 ottobre al Teatro Rendano la presentazione del libro “Leader al contrario” di Roberto Castagna e Francesco Kostner

Riprende, dopo la pausa estiva, la rassegna libraria “Libri in Comune”, promossa dal Sindaco Franz Caruso e dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rilanciare le attività culturali in città attraverso una sempre maggiore diffusione della cultura del libro e della lettura, coinvolgendo i luoghi culturali per eccellenza, come il Teatro “Rendano”, il Museo dei Brettii e degli Enotri, il complesso monumentale di San Domenico e lo stesso Palazzo municipale. Curatrice della rassegna è la consigliera delegata del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza, che per il primo appuntamento di questo nuovo ciclo di incontri, che nella prima fase ha raccolto molti apprezzamenti, in termini di partecipazione, ha proposto la presentazione del volume “Leader al contrario”, libro-intervista scritto da Roberto Castagna, storico dirigente della UIL calabrese, insieme con il giornalista Francesco Kostner e pubblicato per i tipi della Luigi Pellegrini Editore.

L’appuntamento è per mercoledì 19 ottobre nella Sala “Quintieri” del Teatro “Rendano” alle ore 17,00, alla presenza degli autori. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e del Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo. La presentazione del libro sarà poi introdotta dalla consigliera comunale delegata alla Cultura, Antonietta Cozza. A coordinare i lavori, il giornalista Antonlivio Perfetti, direttore di Camteletre. Previsti gli interventi di Mario Bozzo, Presidente del Premio Cultura Mediterranea, Katia Massara, docente di storia contemporanea all’Università della Calabria, Enzo Paolini, Presidente della Fondazione “Premio Sila”, e dell’economista Giuseppe Nicoletti. Le conclusioni saranno tratte da Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione “Bruno Buozzi” e storico segretario generale della Uil dal 1976 al 1992.

In “Leader al contrario -libertà, giustizia sociale, tutela dei lavoratori”, sia la prefazione, di Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della UIL, che la postfazione, di Giorgio Benvenuto, delineano un ritratto quanto mai veritiero di Roberto Castagna.

Per Bombardieri, Castagna è “un dirigente di lungo corso, apprezzato e riconosciuto, con grande capacità di ascolto, di unire e fare squadra. Nel libro è possibile rintracciare non soltanto le qualità dell’uomo, ma anche le direttrici dell’esperienza sindacale e socialista, che ha trasmesso al nostro Paese inequivocabili impulsi di progresso, emancipazione, innovazione e giustizia sociale”. Un’importante sottolineatura che fa il paio con le lusinghiere valutazioni di Giorgio Benvenuto secondo il quale Castagna è un “leader vero, autentico, competente, appassionato”. Nel libro di Roberto Castagna e Francesco Kostner (giornalista e già responsabile delle Relazioni esterne e Comunicazione e capo Ufficio stampa dell’Università della Calabria) lo storico sindacalista viene dipinto come un testimone del proprio tempo, ma anche dei ‘tempi’ che, attraverso l’impegno diuturno a difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori, ha modo di vivere, a diretto contatto con i suoi interlocutori: le altre organizzazioni sindacali, le controparti, i rappresentanti delle Istituzioni. Custode e testimone di un vissuto storico, culturale, economico e sociale e di momenti che hanno segnato la storia di un territorio.