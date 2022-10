Continua questo fine settimana l’appuntamento con “Ottobre in Festa” a Camigliatello Silano

Continua anche per questo fine settimana – comunica in una nota “Il gastronomo con il baffo Piero Cantore” – l’appuntamento con Ottobre in Festa a Camigliatello Silano e come sempre da non perdere gli show Cooking dedicati ai prodotti d’eccellenza che la nostra terra ci dona.

Domenica 16 ottobre alle ore 11:00 l’argomento è il riso di Sibari che incontra i funghi porcini.

Gli chef Francesco Luci e Raffaele Oliverio ci prepareranno un risotto utilizzando il risotto Magisa prodotto nella piana di Sibari, abbinandolo ai funghi porcini della Sila. Verranno illustrate passo passo tutti i procedimenti per preparare un risotto da chef.

Si parte con la tostatura del riso che avverà a secco senza grassi aggiunti, poi sfumato con il vino delle Antiche Vigne, per poi procedere bagnando il riso con un brodo realizzato utilizzando la Moke del caffè.

Per poi passare ad una mantecatura con la patata della Sila igp e dell’olio d’oliva Torchia.

La festa poi – conclude la nota – continuerà con animazione da strada e gruppi folkloristici.