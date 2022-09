Gianluca Veltri presenta “L’odore dell’arrivo”: sabato 24 settembre nella sede silana della Fondazione Premio Sila

Un romanzo narrato in prima persona, diviso in tre sequenze, che si dipana in più direzioni, tra paesaggi, sentimenti e personaggi che si completano in un’unica magica storia e concorrono a riprodurre vicende individuali e collettive. Si intitola “L’odore dell’arrivo” (Ferrari editori) e, alla presenza del suo autore Gianluca Veltri, verrà presentato sabato 24 alle 11 nella sede silana della Fondazione Premio Sila.

È, dunque, negli spazi nel Cenacolo Faust D’Andrea di Camigliatello che proseguono gli eventi culturali del Premio, in attesa della sua 11esima edizione. Anche stavolta l’ingresso all’appuntamento è libero, fino ad esaurimento posti (per maggiori informazioni è possibile contattare la pagina Facebook del Sila ‘49).

Più in particolare, la presentazione del volume di Veltri, che conta la postfazione del cantautore Dario Brunori, sarà assai particolare. “Una presentazione concerto – spiegano dalla Fondazione – in cui faranno incursione dei veri e propri momenti musicali”. Veltri, infatti, darà vita a diverse esecuzioni melodiche insieme al chitarrista Massimo Garritano. Inoltre, sempre l’autore del romanzo, ambientato tra l’altro proprio tra i boschi della Sila, dialogherà con il presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini e con la direttrice del Premio Gemma Cestari.

Un evento, ancora una volta, imperdibile.