Procopi: “Il Festival degli Aquiloni si conferma grande attrattiva per Catanzaro coniugando divertimento e socialità”

Nota stampa della consigliera comunale Giulia Procopi.

“Per il terzo anno di fila il Festival degli Aquiloni si è confermata un’intuizione vincente dell’amministrazione comunale per Catanzaro che può fare delle sue risorse naturali – il vento, il mare, la spiaggia – una straordinaria attrattiva per promuovere divertimento e inclusione. Già nella prima giornata di sabato, tantissima gente si è riversata sul litorale di Giovino per ammirare i grandi aquiloni gonfiabili che hanno colorato il cielo creando una bellissima cartolina. Naturalmente è stata un’occasione speciale per centinaia di bambine e bambini che, grazie ai laboratori pensati per loro, hanno potuto costruire i loro aquiloni per poi farli volare. Un momento particolare per far riscoprire la magia del gioco, della manualità e dello stare insieme che, di questi tempi, non è per niente scontata. Alla fine della due giorni, la stima sarà quella di circa mille aquiloni realizzati dai ragazzi e, considerando le famiglie al seguito, i numeri confermano la crescita esponenziale di un evento che ha incontrato grande partecipazione e apprezzamenti. Un’opportunità anche dal punto di vista turistico e per le attività di Giovino, grazie ai nuovi aquiloni illuminati che hanno fatto vivere la spiaggia anche di sera. Una scommessa riuscita, dunque, su cui continuare a puntare guardando alla crescita del format in tutti i suoi contenuti educativi, sociali e di intrattenimento, che possono davvero far diventare gli aquiloni di Catanzaro un modello positivo in chiave regionale e nazionale”.