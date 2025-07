I Neri per Caso incantano piazza Nassiriya. Domani a Borgia “La Grande Menzogna” dedicato a Paolo Borsellino

Piazza Nassiriya gremita e cuori riscaldati ieri sera dal concerto dei Neri per Caso, protagonisti di una serata intensa e coinvolgente nell’ambito del cartellone estivo “Borgia Summer Vibes” promosso dal Comune di Borgia. Con le loro voci che si intrecciano in un’armonia capace di far sognare grandi e piccoli, i Neri per Caso hanno regalato al pubblico un concerto carico di emozioni, in una piazza viva di applausi e luci, confermando ancora una volta la forza della musica come linguaggio universale in grado di unire la comunità.

Il cartellone estivo prosegue domani sera, sabato 20 luglio alle ore 21.45 in villa Pertini, con lo spettacolo teatrale “La Grande Menzogna”, di Claudio Fava, con David Coco nei panni del giudice Paolo Borsellino, ammazzato dalla mafia e sulla cui morte, tra depistaggi e insabbiamenti, non è stata ancora fatta piena luce.

La scelta della data per la pièce non è casuale: proprio oggi ricorre il 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio, e la comunità di Borgia intende mantenere viva la memoria di quel sacrificio attraverso il teatro civile, offrendo un momento di riflessione collettiva per le nuove generazioni e per tutta la cittadinanza.

«Abbiamo scelto di ospitare questo spettacolo perché crediamo nel potere della cultura come strumento di verità e di memoria, affinché il sacrificio di Paolo Borsellino non sia dimenticato e possa continuare a essere una guida per la nostra società», ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco.

«“Borgia Summer Vibes” non è solo intrattenimento, ma anche impegno civile, come ho avuto modo di dire – ha aggiunto l’assessora alle Politiche culturali, Virginia Amato – Portare “La Grande Menzogna” a Borgia significa offrire uno spazio di coscienza collettiva, perché la cultura ha il compito di custodire la memoria e di trasformarla in azione, per essere da esempio soprattutto per le nuove generazioni».

Il Comune di Borgia invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo appuntamento, per un momento di condivisione e riflessione collettiva all’interno di un cartellone che unisce musica, teatro e impegno, nel segno della cultura.