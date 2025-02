Grande successo a Lamezia Terme per la seconda giornata della “Festa di San Biagio: il Sapore della Tradizione”

Grande successo di pubblico e partecipazione per la seconda giornata della “Festa di San Biagio: il Sapore della Tradizione”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme. Un evento che ha animato la città, tra cultura, tradizione ed eccellenze enogastronomiche.

Nel pomeriggio, la manifestazione “Vini e Sapori”, dedicata alle eccellenze dell’olio e del vino, ha attirato numerosi visitatori nei suggestivi spazi del Museo della Memoria e della Casa dei Vini di Calabria, riaccendendo i riflettori su due luoghi ricchi di storia e identità territoriale.

A partire dalle 17, molti appassionati si sono seduti tra i banchi per seguire il Panel Test, un’esperienza didattica dedicata alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva calabrese. Un viaggio sensoriale che ha permesso di approfondire le caratteristiche organolettiche dell’”oro verde” della regione, attraverso analisi guidate da esperti del settore. Un’occasione preziosa per diffondere la cultura dell’olio di qualità, tra degustazioni e racconti sulle tecniche di produzione.

Dalle 19 alle 21:30, le produzioni vitivinicole lametine hanno invece accompagnato il pubblico in un percorso di gusto e convivialità, riscoprendo il valore della socialità che nasce attorno a un calice di vino. Le etichette delle cantine Statti, Lento e Grutteria sono state protagoniste delle degustazioni, offrendo al pubblico l’opportunità di assaporare il meglio della produzione vinicola locale. Un’esperienza che ha saputo coniugare il piacere del buon bere con la bellezza di un luogo simbolo del territorio, da sempre legato alla cultura del vino.

A chiudere la serata, il grande spettacolo di Mimmo Cavallaro, che con la sua musica travolgente ha saputo trasformare Piazza 5 Dicembre in una grande festa. Per oltre due ore, il pubblico ha ballato e cantato al ritmo della tradizione calabrese, in un’esplosione di energia, emozione e partecipazione collettiva. Una piazza gremita, un’atmosfera carica di entusiasmo e un momento che ha regalato alla città un’immagine di grande vitalità culturale.

L’Amministrazione Comunale ha poi voluto compiere un gesto simbolico accendendo due angeli all’ingresso della Chiesa del Carmine, per sottolineare il profondo legame tra la festa civile e la tradizione religiosa. San Biagio, protettore del pane e della gola, è una figura profondamente radicata nella devozione popolare e la sua statua, custodita proprio nella chiesa nel cuore di Cafaldo, è da sempre oggetto di venerazione. La festa, infatti, affonda le sue radici in un’antica tradizione che continua a vivere e a rinnovarsi di anno in anno.

La festa proseguirà anche oggi, 2 febbraio, e domani, con nuovi appuntamenti dedicati al gusto, alla scoperta del territorio e alle celebrazioni religiose in onore di San Biagio, che verrà venerato nella giornata del 3 febbraio.

Oggi, presso la Casa dei Vini di Calabria, si terranno le degustazioni Wine Tasting, previste dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, offrendo ai visitatori un’immersione nei sapori e nei profumi della tradizione vitivinicola locale.

Domani, 3 febbraio, spazio al Panel Test presso il Museo della Memoria, in programma: dalle 9 alle 11. Un’esperienza sensoriale guidata da esperti, pensata per approfondire la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva calabrese, prodotto d’eccellenza del territorio.

A fare da cornice alla manifestazione, la tradizionale fiera di San Biagio, che animerà le vie del centro con i suoi colori, profumi e sapori, rinnovando un’antica tradizione legata alla festa del santo protettore della gola e del pane.