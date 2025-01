Martedì 28 gennaio la consegna dei proventi della VII Edizione di “Artisti in Corsia”, che saranno destinati al progetto “We will make your dream come true”

Martedì 28 gennaio alle ore 17, presso la sede dell’Agenzia Present&Future in via Vincenzo Ciaccio n.10 a Catanzaro, verranno consegnati i proventi della VII Edizione di “Artisti in Corsia”, che saranno destinati al progetto “We will make your dream come true”. Questo progetto ha l’obiettivo di realizzare i sogni dei piccoli pazienti dei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del presidio “Pugliese-Ciaccio” dell’AOU “Renato Dulbecco”, grazie alle segnalazioni ricevute da questi reparti.

L’evento, che si è svolto al Teatro Politeama lo scorso 14 dicembre, è stato organizzato dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”. La manifestazione ha visto la collaborazione del Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Pietro Maglio, e il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dottoressa Simona Carbone.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente Giuseppe Raiola, la dottoressa Maria Concetta Galati, il presidente del Lions Club Catanzaro Host Pietro Maglio e i rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della serata.