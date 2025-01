Settimana di orientamento e Open Day iscrizioni al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

Sì è conclusa, al Polo Liceale “Campanella Fiorentino”, diretto dalla dott.ssa Susanna Mustari, la settimana di laboratori disciplinari orientativi aperti agli studenti delle Scuole secondarie di I grado, coronati dalla giornata di Open Day realizzata, il 24 gennaio, nelle tre sedi scolastiche.

<<La scelta della scuola superiore costituisce un momento di riflessione per i futuri studenti delle Scuole superiori>>, riferiscono le Prof.sse Lina Serra e Rosaria Colangelo, Funzioni strumentali preposte, << e il confronto tra le diverse offerte formative deve orientare in modo consapevole per individuare e valutare il percorso formativo migliore, afferente e in sintonia con le peculiarità e i talenti di ciascuno>>.

La nascita del Polo liceale “Campanella Fiorentino” che, nella nuova compagine, conta più di 1700 alunni, rappresenta un’eccellenza territoriale per l’offerta diversificata, per la felice integrazione culturale, la multidisciplinarità e l’essere divenuto una fucina di saperi integrati e specialistici, tutti vocati al successo formativo.

L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di studenti e famiglie, ai quali sono state illustrate, nei numerosi laboratori, le nove proposte liceali, uniche e diverse, ma tutte accomunate dall’amore verso la conoscenza: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Made in Italy, Musicale, Coreutico, Artistico e Artistico Serale.

Significativo l’ampliamento dell’offerta formativa con il Programma Erasmus settennale, il percorso quadriennale per il Liceo classico, la curvatura Biomedica, l’ESABAC, i progetti del PNRR, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, l’Inclusione, attività tutte che arricchiscono l’esperienza formativa degli studenti, promuovendo l’internazionalizzazione, la preparazione al mondo del lavoro e la collaborazione con esperti del settore, in tutti gli ambiti disciplinari.

Difficile non rimanere contagiati dai linguaggi delle arti, della musica e della danza, patrimonio indiscusso di valori e di cultura, presenti a pieno titolo nella formazione liceale e capaci di costituire per il territorio un valore aggiunto con l’Orchestra e il coro del Liceo Musicale, il corpo di ballo del Coreutico e le mostre didattiche “Arte-ficio” dell’Artistico, risultato del talento e della dedizione di alunni e insegnanti.

<<Il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” >>, ha dichiarato la Dirigente, <<crede fermamente che la scelta dei diversi indirizzi di studio debba essere libera e responsabile, frutto di una reale conoscenza di tutte le opportunità offerte, sottolineando l’importanza di un ambiente educativo dove gli studenti potranno crescere, studiare e coltivare le proprie passioni senza trascurare la cultura come momento condiviso e trasmesso in tutte le sue sfumature e connessioni.>>.

Una settimana intensa, che ha messo in campo il lavoro degli studenti in stretta collaborazione con i docenti, nei laboratori dei Dipartimenti linguistici, letterari, tecnologici, storico-filosofici, scientifici e delle arti, con l’idea che la scuola sia un’agorà, dove sogni e aspirazioni possano realizzarsi.

Il prosieguo universitario e le prospettive lavorative saranno diversi, ma con un unico ideale: opportunità uguali per tutti, nella diversità dei saperi.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 potranno essere effettuate in modalità online o presso la Segreteria didattica e, per chi non fosse stato presente, lo Staff dell’Orientamento rimarrà disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti.