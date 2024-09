Management medico avanzato e politiche sanitarie, riprende il corso dell’Ordine dei Medici di Catanzaro con la lezione del professor Rocco Reina

Dopo la pausa estiva, è ripreso il percorso formativo del Corso di Management Medico Avanzato e di Politiche Sanitarie, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro. Giunto alla XIII edizione, il Corso – inaugurato lo scorso 28 giugno nella prestigiosa sala del Museo Marca di Catanzaro e diretto dal dottor Lino Puzzonia – si articola in 8 moduli, distribuiti su sei mesi, e si concluderà il prossimo 8 novembre presso la Sala Convegni dell’Hotel Guglielmo.

L’incontro più recente ha registrato la lezione del professor Rocco Reina, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’UMG di Catanzaro, sul tema “La leadership che genera salute”. “Spesso si confonde la figura del leader con quella del capo, ma sono due ruoli distinti. La leadership non riguarda solo l’autorità, ma la capacità di essere un elemento di traino per l’organizzazione e per le persone che vi lavorano. Una leadership che produce salute significa comprendere gli strumenti manageriali a disposizione per migliorare la sanità, ponendo sempre il paziente al centro del sistema, senza mai dimenticare l’umanità”, ha spiegato il professor Reina durante il suo intervento.

“Lo staff medico fa parte di una struttura complessa, composta da tutte le professioni sanitarie coinvolte nella gestione del paziente e del malato – ha detto ancora Reina -. Fare un corso sulla ‘leadership che genera salute’ significa capire e comprendere quali sono, metaforicamente parlando, le ‘armi’ o strumenti manageriali a disposizione per migliorare la sanità, lavorando insieme con obiettivi chiari, dichiarati e condivisi. E tutto questo senza mai perdere di vista l’umanità e il paziente, che sono al centro di tutto il sistema che abbiamo costruito”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Ciconte, ha sottolineato l’importanza del Corso, che rappresenta un’opportunità unica per il settore medico a livello nazionale: “Siamo alla tredicesima edizione di questo percorso formativo, che ha visto la partecipazione di grandi professionisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’obiettivo è migliorare le competenze manageriali di medici e operatori sanitari, un aspetto sempre più cruciale nella medicina moderna”.

Infine, il direttore del Corso, Lino Puzzonia, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Il Corso di Management Medico Avanzato è una risposta concreta alla crescente complessità del nostro settore. La formazione manageriale è decisiva non solo per chi ricopre ruoli dirigenziali oggi, ma anche per coloro che lo faranno in futuro. È fondamentale che i professionisti siano in grado di operare con competenza e visione strategica all’interno delle equipe sanitarie, per garantire una gestione ottimale e, in ultima analisi, migliorare la qualità del servizio sanitario”.

Il prossimo appuntamento del Corso si terrà il 19 e 20 settembre con Vittorio Mapelli, già Professore di Economia Sanitaria Università degli Studi Milano sul tema “Pubblico e privato nella sanità italiana”.

A seguire il 17 e 18 ottobre, con l’intervento della commissaria straordinaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco, Simona Carbome, sul tema: “La leadership: efficacia personale e lavoro di squadra”.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Present&Future.