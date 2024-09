Girifalco, venerdì l’inaugurazione di due scuole riqualificate

Si terrà venerdì 13 settembre alle ore 10 la cerimonia d’inaugurazione delle riqualificate scuola dell’infanzia di via dei Cipressi e della scuola secondaria di primo grado in via de Amicis. Si tratta, nello specifico, di interventi di adeguamento e miglioramento sismico (Decreto Ministeriale del Ministro dell’Istruzione n. 14 del 11/01/2021) per la scuola di via dei Cipressi per un importo pari a 2.083.716,63 euro e i lavori di adeguamento sismico (Decreto MIUR NR. 87/2019) per la struttura di via Edmondo De Amicis per un importo di 1.920.251,51. I lavori sono stati eseguiti, rispettivamente, dalla ditta ATP FA.RI. Costruzioni Generali Rizzo e dalla Caruso Costruzioni S.P.A.

Progetto scuola dell’infanzia

Gli interventi previsti hanno riguardato la riqualificazione dell’interno complesso edilizio della scuola materna al fine di realizzare un edificio con un elevato livello di efficienza, migliore utilizzo degli spazi e on un alto livello di qualità energetica attraverso la realizzazione di nuovi impianti elettrici, di riscaldamento e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico gli interventi:

 Demolizione totale del piano primo e successivo ricostruzione con una struttura;

 Demolizione delle tamponature del piano terra, dei tramezzi interni, dei pavimenti e dei massetti e successiva realizzazione di nuove tamponature perimetrali sia al piano terra e sia al piano primo, composte da un blocco in laterizio alleggerito e un sistema di isolamento a cappotto sull’esterno;

 Nuove tramezze interne di separazione degli ambienti con strutture a secco composte da una doppia lastra in cartongesso con interposto pannello isolante acustico in lana di roccia;

 Posa di nuovi infissi esterni in pvc con sistema di apertura scorrevole a ribalta composti da doppio vetro con taglio termico;

 Realizzazione di un nuovo sistema di collegamento tra il piano terra e il piano primo tramite la realizzazione di un nuovo corpo scala in c.a. composto da tre rampe della larghezza di 1,50 m e l’installazione di un ascensore elettrico con cabina interna di larghezza utile all’utilizzo dei disabili;

 Rifacimento dei servizi igienici al piano terra e al piano primo divisi per studenti e personale docente.

 Posa delle finiture interne con pavimenti e rivestimenti servizi igienici i gres;

 Rifacimento totale dell’impianto elettrico e del sistema di illuminazione