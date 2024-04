Successo per la terza edizione del “Catanzaro vinyl market”: dieci gli espositori provenienti da tutta Italia

Vinile, che passione…Successo per la terza edizione del “Catanzaro vinyl market”, una due giorni all’insegna del vinile, la musica ascoltata nella sua forma più autentica e fedele, con dieci espositori provenienti da tutta Italia. Migliaia di Lp di tutti i generi musicali, tra cui alcune rarità apprezzate e ricercate dalle centinaia di collezionisti e semplici appassionati che hanno affollato la sala della “Casa delle culture”, messa a disposizione dall’Amministrazione provinciale. Fondatore ed animatore dell’iniziativa é Pietro Loscavo, titolare di “Semplicemente dischi”, specializzato nella vendita online ma dotato anche di un luogo fisico per la vendita nel quartiere “Germaneto” di Catanzaro, visitabile su appuntamento.

“Quella di quest’anno – afferma Loscavo – è stata un’edizione molto partecipata. ‘Catanzaro vinyl market’, tra l’altro, dal 2024 è inserito in un calendario nazionale di eventi che si concluderà l’ultima domenica di maggio a Messina dopo avere toccato molte città.

C’é in tutto il Paese ed anche a livello internazionale una grande riscoperta del vinile, a dimostrazione che la qualità dell’ascolto della musica é un’esigenza particolarmente avvertita anche tra i giovani. Tra l’altro, proprio di recente é stata fondata a Cosenza una fabbrica in cui si producono vinili, l’unica da Roma in giù, la ‘South bound press’, un investimento importante, non soltanto sul piano economico, che rappresenta una bella scommessa non solo per chi l’ha messo in atto ma anche per l’intera Calabria”.

“Sono estremamente soddisfatto – dice ancora Pietro Loscavo – per il successo della nostra iniziativa, anche perché eventi come questi creano anche un importante indotto turistico e quindi significative ricadute economiche sul territorio”. Ci sono tutte le condizioni, dunque, perché “Catanzaro vinyl market” si consolidi sempre più e diventi un punto di riferimento sempre più importante nel panorama degli appuntamenti discografici e della promozione musicale.