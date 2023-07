A Catanzaro Paolo Capone, leader UGL, per parlare del #viaggionelfuturo del lavoro

Martedì 25 luglio alle ore 11.30, il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, interverrà al congresso territoriale dell’UGL di Catanzaro, che si terrà a Palazzo della Provincia in Piazza Luigi Rossi, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro”.