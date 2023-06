Catanzaro, Vito Teti con “La restanza” chiude la rassegna #daMargherita

Ci vediamo #daMargherita si concluderà domani mercoledì 28 giugno, alle 18.30, con un evento extra che vedrà protagonista il grande antropologo e scrittore calabrese Vito Teti. Dopo un intenso programma che tra libri, musica, arte e cinema ha contribuito ad animare e a valorizzare l’antico giardino della città, sarà un dibattito sul saggio “La restanza”, promosso da Ubik Catanzaro, a chiudere la rassegna in Villa Margherita.

Vito Teti nel suo libro riflette sulla necessità di immaginare nuove comunità che impone, a chi parte e a chi resta, nuove pratiche dell’abitare. Al diritto a migrare corrisponde il diritto a restare, edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi. Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente. Un sentimento dell’abitare che, in sé, è un viaggio. Un processo dinamico e creativo, conflittuale, ma potenzialmente rigenerativo tanto del luogo abitato, quanto per coloro che restano ad abitarlo. Vito Teti discuterà del tema confrontandosi, in particolare, con un pubblico di giovani e giovanissimi e partendo dai loro bisogni e dalle loro richieste per immaginare un futuro diverso per il nostro territorio.

Il cinema sotto le stelle proporrà stasera, alle 21.15, “200 Metri” di Ameen Nayfeh. Film che racconta la storia di Mustafa e della moglie Salwa che vivono a 200 metri di distanza in due paesi palestinesi separati da un muro. Un giorno, però, Mustafa riceve una chiamata da Salwa: il figlio Majd è stato investito da un’auto ed è in ospedale. Per il padre inizia una vera e propria odissea per raggiungere la famiglia. Una sfida che metterà a rischio la sua stessa vita, mostrando cosa significa realmente essere privati della libertà di movimento all’interno del proprio Paese.

Domani sera, invece, l’ultima proiezione sarà “Her” di Spike Jonze. In un futuro non molto lontano, il solitario scrittore Theodore (Joaquin Phoenix) acquista un nuovo sistema operativo in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Con grande sorpresa, Theodore si ritrova coinvolto in una inaspettata relazione sentimentale con la voce del sistema operativo… Una storia d’amore originale che esplora la natura in divenire e i rischi dell’intimità del mondo moderno.