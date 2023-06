Trame Festival, il programma della giornata di oggi

Si ripete anche per la seconda giornata della dodicesima edizione del Trame Festival l’enorme affluenza di visitatori già avuta nella precedente. Sul palco si sono susseguiti personaggi del calibro di Giuseppe Borrello, Procuratore della Repubblica di Salerno, Luigi De Magistris, PM ed ex sindaco di Napoli e Stefano Musolino, Sostituto Procuratore di Reggio Calabria.

Nel primo pomeriggio il festival ha visto la presenza del Segretario regionale MiC Fabrizio Sudano in accordo con la collaborazione che si è instaurata tra Trame e la Direzione Regionale Musei Calabria.

Per la giornata di oggi, venerdì 23 giugno, è previsto l’incontro con Diana Ligorio e John Dickie (University College Londra), alle ore 18:00 presso Palazzo Nicotera, per la presentazione del libro “OCCHI DI LUPO, CUORE DI CANE. LA VITA INVISIBILE DI UN AGENTE DELLA DIA” (Diana Ligorio, Bompiani).

Seguono Floriana Bulfon e Vincenzo Spagnolo sempre presso Palazzo Nicotera, per la presentazione del libro “MACRO MAFIA. LA MULTINAZIONALE DEI CLAN CHE STA CONQUISTANDO IL MONDO” (Floriana Bulfon, Rizzoli).

Nello Trocchia e Giulia Merlo (Domani Editoriale), alle 20:30, presso Chiostro San Domenico, presentano il libro “PESTAGGIO DI STATO” (Nello Trocchia, Laterza).

È previsto per le 19:30, presso Piazzetta San Domenico, l’incontro con Alessandra Sciurba (Università di Palermo), Giorgia Linardi (Sea Watch), Francesco Cancellato (Fan Page) e, in collegamento, Cecilia Strada (Resq) per parlare di “ONG. TESTIMONI DELLE ACQUE”.

Alle 21:15, presso Piazzetta San Domenico, seguono Luca Tescaroli (Procuratore aggiunto Firenze) e Floriana Bulfon (giornalista) per parlare di “DALLE STRAGI ALLA FINANZA, LA MAFIA CAMBIA PELLE”.

Alle ore 22:15, presso Piazzetta San Domenico, Antonio Anastasi, Nello Trocchia (Domani), Antonio Nicaso in collegamento e Paride Leporace (Corriere della Calabria) presentano il libro “LA STORIA DI MANO DI GOMMA. ASCESA E DECLINO DEL BOSS CHE DA CUTRO AVEVA SFIDATO LA ‘NDRANGHETA DEL REGGINO” (Antonio Anastasi, Pellegrini Editore).

Alle 23:15, presso Chiostro San Domenico, monologo “L’INVISIBILE FACCIA DELLA LUNA” di Ada Roncone.