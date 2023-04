“Voce di Cento”: il gran tour di promozione della lettura in Calabria

Con il vento di primavera, il Presidente dell’Associazione Terra di Mezzo Gianni Paone ha fatto soffiare in alcune scuole calabresi delle province di Crotone e Catanzaro gli endecasillabi danteschi, ma non solo. Nell’ambito delle attività programmate dal progetto “Voce di Cento”, bando Cepell (Centro per il libro e la lettura) “Ad Alta Voce” promosso a livello nazionale, nel mese di marzo sono stati proposti due reading poetici uno all’Uniter di Lamezia Terme (con le voci erranti di Vallefiorita) e uno presso l’Uniter della Presila (con la partecipazione di Carlo Gallo); un incontro sulla poesia nel plesso di Pratora dell’I.C. Guzzo di Tiriolo. Sei giornate sono state dedicate al laboratorio di Letture dantesche tenutosi presso il Liceo delle scienze umane di Mesoraca, che si è concluso con un reading finale a cura dei partecipanti in cui sono stati presentati cinque canti: tre dell’Inferno (V, XV e XXVI) e due del Purgatorio (XIX e XX).

Sono stati organizzati tre incontri, accompagnati da reading, con il dantista Franco Migliaccio, docente presso l’Istituto De Nobili di Catanzaro, nel Liceo delle Scienze Umana di Mesoraca, nel Liceo Classico di Santa Severina e nella scuola media Don Milani Sala di Catanzaro; tre incontri con la scrittrice e dirigente scolastica Assunta Morrone sul suo libro pubblicato da Artebambini anche in formato kamishibai “A salire a le stelle”, accompagnati dalla musica di Massimo Belmonte.

A Crotone sono ricominciate le attività laboratoriali condotte dall’attore Carlo Gallo presso il Teatro della Maruca, e sono continuati i suoi incontri nelle scuole con il reading Dire il mare; l’attrice Rita De Donato ha incontrato alcune scuole primarie e secondarie di primo grado di Cosenza proponendo quattro diversi reading (due su Gianni Rodari, uno sulle migrazioni e un altro su Memoria e Resistenza); Patrizia Fulciniti si è mossa tra rime e versi, anche in collegamento online con la scuola di Mentana, provincia di Roma e ha incontrato le classi delle scuole primarie dei plessi di Cava (Don Milani Sala) e di Squillace scalo con il reading Monelli e ribelli. Alla neonata Biblioteca della scuola primaria di Squillace Scalo l’Associazione Terra di Mezzo ha donato una serie di volumi “per contribuire – come ha dichiarato Gianni Paone – a sostenere il piacere della lettura, offrendo a ogni bambina e bambino quel nutrimento indispensabile che è fatto di pagine e parole ”.

Gli appuntamenti proseguiranno nel mese di aprile con i laboratori di lettura nell’Istituto tecnico Majorana di Girifalco, con le letture e i laboratori a cura di Giusy Armone nell’Istituto dei Salesiani di Squillace, con gli incontri presso il Sistema Bibliotecario Lametino dedicato a genitori, bambini e pubblico adulto.