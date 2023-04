Giornata della consapevolezza sull’autismo: l’amministrazione comunale di Lamezia Terme aderisce con il “Light it up blue”

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme aderirà alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo”, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu e da allora celebrata il 2 aprile di ogni anno, con il fine di richiamare l’attenzione sulle caratteristiche, le manifestazioni, i diritti delle persone con Autismo.

La Giornata Mondiale dell’Autismo rappresenta infatti, un momento di riflessione importante per

sensibilizzare l’opinione pubblica, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull’Autismo, per garantire una crescita della comunità.

Domani, domenica 2 aprile, simbolicamente, la statua della Madonnina dell’obelisco sito in Piazza Ardito – Nicastro di Lamezia Terme, si tingerà di colore blu per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con autismo, e scongiurare le situazioni di solitudine.

L’iniziativa promossa per la Giornata della Consapevolezza dell’Autismo è infatti, il “Light it up blue” affinché, a titolo simbolico, in tutto il mondo a brillare sia il colore blu scelto dall’ONU quale tinta enigmatica che suscita il desiderio di “conoscenza e sicurezza”.

Un mero segno che però, diviene monito per un’intera comunità chiamata alla consapevolezza ed al necessario valore della condivisione.